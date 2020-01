Avete deciso di organizzare un viaggio tra amiche, ma non sapete dove? Relax, cultura o shopping? Ecco alcune idee per voi.

Siete donne single e volete organizzare un viaggio tra amiche, ma non sapete quale meta scegliere?

La sola idea di trascorrere una vacanza all’insegna della spensieratezza e del divertimento vi fa impazzire? Viaggiare con le amiche di sempre è un’ottima idea, una buona occasione per divertirsi insieme. Non è facile decidere la destinazione, ma rilassatevi e cedetevi una pausa meritata , che alla meta ci pensiamo noi di CheDonna.it.

Idee per un viaggio tra amiche

Qualsiasi si il motivo della vacanza, rilassatevi e godetevi, che alle mete ci pensiamo noi, luoghi perfetti per rilassarsi, per dedicarvi allo shopping o ad un viaggio culturale.

Scopriamo le mete perfette da condividere con le amiche di sempre.

1- Vacanza all’insegna dello shopping

A tutte le donne piace fare shopping, quale buon occasione farlo in compagnia delle amiche di sempre.

Che ne dite di Copenhagen? Sicuramente passeggiando tra le strade sarete tutte affascinate e distratte da tantissimi negozi e boutique artigianali, veramente c’è l’imbarazzo della scelta.

Non sapete da dove iniziare?

Strøget : la strada pedonale più lunga del mondo, dove potete ammirare le grandi catene di negozi e non solo anche deliziosi negozietti indipendenti.

: la strada pedonale più lunga del mondo, dove potete ammirare le grandi catene di negozi e non solo anche deliziosi negozietti indipendenti. Læderstræde : è una delle strade parallele, della città, dove ci sono gioiellerie, negozi di abbigliamento e non solo.

: è una delle strade parallele, della città, dove ci sono gioiellerie, negozi di abbigliamento e non solo. Bredgade : molto caratteristica per le botteghe di antiquariato;

: molto caratteristica per le botteghe di antiquariato; Ravnsborggade : ci molto conosciuto per il mercato delle pulci;

: ci molto conosciuto per il mercato delle pulci; Jægersborggade: potete trovare negozi dell’usato o di piccola oggettistica, ma non solo se volete rilassarvi a prendere un bel caffè, non mancano bar.

A Copenhagen è molto famoso un hotel per donne chiamato il Bella Sky, che ha riservato un solo piano, inoltre la Danimarca è uno dei paesi più sicuri al mondo e ha il primato più alte della classifica delle Nazioni Unite dell’indice di felicità nel mondo.

2- Relax alle terme

L’idea di fare una vacanza all’insegna del benessere, sarebbe ideale ecco le mete in Italia, che per fortuna vanta di moltissime località con terme naturali ed immerse nella natura. Ecco dove andare:

Toscana : precisamente a Saturnia, Grosseto, godetevi un bel bagno nelle acque a 37,5° delle Cascate del Mulino, ma se volete completare la giornata con un piacevole massaggio, andate allo Stabilimento Termale è a due passi.

: precisamente a Saturnia, Grosseto, godetevi un bel bagno nelle acque a 37,5° delle Cascate del Mulino, ma se volete completare la giornata con un piacevole massaggio, andate allo Stabilimento Termale è a due passi. Lazio : il bacino Termale di Viterbo, dove l’acqua termale sgorga dalla sorgente di Bullicame è quella più famosa grazie alle sue proprietà terapeutiche.

: il bacino Termale di Viterbo, dove l’acqua termale sgorga dalla sorgente di Bullicame è quella più famosa grazie alle sue proprietà terapeutiche. Calabria : ci sono le terme Grotta delle ninfee, la leggenda narra che questa vasca di acqua sulfurea, che è collocata proprio in una grotta di roccia calcarea, era abitata da splendide ninfee, da cui prende il nome. Quando arrivate, potete trovare questa suggestiva piscina termale nel cuore di un bosco secolare a Cerchiara, che si trova in provincia di Cosenza, la temperatura dell’acqua è di 30°, una vera e propria spa naturale. Se volete allontanarvi dall’Italia, potete andare ad Istanbul , così in compagnia delle vostre amiche godrete un soggiorno in tutto relax, ma potete ammirare dei capolavori architettonici come:

: ci sono le terme Grotta delle ninfee, la leggenda narra che questa vasca di acqua sulfurea, che è collocata proprio in una grotta di roccia calcarea, era abitata da splendide ninfee, da cui prende il nome. Quando arrivate, potete trovare questa suggestiva piscina termale nel cuore di un bosco secolare a Cerchiara, che si trova in provincia di Cosenza, la temperatura dell’acqua è di 30°, una vera e propria spa naturale. Moschea Blu

Basilica di Santa Sofia

Gran Bazar: se non riuscite proprio a rinunciare allo shopping.

3- Provenza e Costa Azzurra

Tra la Provenza e la Costa Azzurra c’è una via che è conosciuta come la Strada delle Mimose, dove si possono ammirare luoghi splendidi e rari. Si può iniziare da Bormes-Les-Mimosas, una piccolissima città, molto nota per i villaggi fioriti, con una strada lunga 130 chilometri, dove si sfumano colori e profumi. Ammirate borghi antichi e panorami mozzafiato e non possono mancare le distese di campi di lavanda.

4- Vacanza rustica in Germania

Il lago di Costanza è una località in Germania, meta perfetta se volete staccare totalmente la spina dalla routine quotidiana con le vostre amiche. Potete ammirare il panorama dal faro o raggiungete in barca o in traghetto la città di Costanza, godetevi il panorama delle vallate e osservate le cime innevate delle Alpi. Che ne dite di un bel giro in bicicletta intorno al lago?

A fine giornata, provate un’esperienza da brivido, provate lo Skywalk Allgäu Naturerlebnispark,è un ponte costruito tra gli alberi, che vi metterà a contatto diretto con la natura. Se amate la montagne e andate in pieno inverno, potete approfittare per un’escursione in montagna oppure una bella sciata fra le montagne di Austria e Svizzera.

5- Cuba

Un viaggio intercontinentale da fare con le amiche di sempre è Cuba, un mix tra viaggio culturale a visitare la capitale l’Avana, ricca di storia e di cultura.Non solo anche la Valle de Vinales, vicino alle piantagioni di tabacco e di canna da zucchero. Poi potete rilassarvi e godervi il mare e il sole, andate a Los Canarreos, un arcipelago costituito da oltre 350 isolette coralline, luoghi incontaminati, dove il mare è trasparente e la natura è incontaminata.