Scopri quali sono i pantaloni di velluto più Inn del momento, su quali modelli puntare e, soprattutto, come sfoggiarli al meglio

Ci hanno fatto sognare negli anni ’70, sono tornati alla ribalta nei mitici ’90 ma poi temevamo di averli persi per sempre. Eccoli invece ancora qui, ancora sulla cresta dell’onda.

Stiamo parlando dei pantaloni in velluto, un capo morbido, comodo e confortevole ma che un po’ ci spaventa. Gli splendidi giochi di luce che questo tessuto sa creare sono anche un elemento con cui è difficile scendere a patti e così, nel tentativo di compiere una scelta fashion, si rischia di creare veri e propri “abbinamenti dell’orrore”.

Come orientarsi allora tra i vari modelli attualmente di tendenza. Ecco una vera e propria guida dedicata a tutte coloro che non vedono l’ora di sfoggiare i loro più bei pantaloni di velluto.

Pantaloni velluto: modelli e abbinamenti fashion

Il velluto è un tessuto prezioso per sua stessa natura, sarà quindi estremamente facile donare al vostro look con pantaloni vellutati un cipiglio chic più complesso ma anche divertente sarà invece cercare di declinarli in veste informale.

Ciò non toglie però l’opportunità di dilettarsi in accostamenti studiati per realizzare look casual dal sapore più che affascinante.

Scopriamo allora insieme i possibili accostamenti in base al modello di pantalone che avremo voglia di sfoggiare. Sempre rigorosamente in velluto comunque!

Pantaloni velluto donna morbidi – Se la prima cosa che ricercate in ogni vostro look è il confort più puro loro saranno senza dubbio i vostri migliori amici per questo 2020. ricordate però di non strafare: va bene comodo, va bene morbido ma non va assolutamente bene l’oversize. Il velluto infatti è un tessuto pesante che certo non da il meglio di sé in volumi troppo eccessivi. Se il morbido è dunque attualmente super cool decisamente meno lo è la troppa abbondanza. Piuttosto vi suggeriamo di optare per modelli a vita alta e quelli a mo’ di tuta, da abbinare a magliette in tono per un effetto sport chic ma anche da giocare in dissonanza, con bluse o blazer.

Pantaloni velluto donna skinny – In versione colorata e abbinati a capi basci sono perfetti per il giorno e per le occasioni più informali mentre con bluse più sobrie e dalle linee classiche saranno perfetti anche per momenti più formali. Quali colori preferire? Le nuance di stagione, oltre al classico nero, sono il verde smeraldo e il verde felce, il senape, il burgundy, il blu notte e il Classic Blue, colore Pantone 2020. Decisamente out invece le nuance pastello: l’azzurro e il verde chiarissimo, il bianco e il rosa cipria, tutti colori che difficilmente ci renderanno giustizia. Per un tocco chic extra vi raccomandiamo le tonalità calde, come il bronzo, il rosso e tutti i colori della terra.

Pantaloni velluto a coste donna – La trama può essere più o meno spessa, creando pantaloni a coste sottili o a coste larghe ma sempre adatti per outfit casual chic da indossare in qualsiasi occasione, dall’ufficio alla cena con gli amici. Come abbinarli? Ispirarsi al look anni ’70 sarà garanzia di successo: capi e accessori in Principe di Galles o tartan, bluse e camicette, blazer, mocassini o inglesine, tutto ciò che rimanda allo stile english e college è il benvenuto. E per i colori? Il giallo senape, il rosso e il rosa acceso saranno delle ottime opzioni per donare un tocco femminile e luminoso anche alle giornate invernali più cupe.

Pantaloni donna a palazzo in velluto – Loro si che sono un passe-partout: perfetti per slanciare anche la gamba più tornita, danno quel giusto tocco di eleganza anche al look più informale, lasciando sempre aperta l’opportunità di un abbinamento studiato persino per le più imponenti cerimonie. Non è un caso se molte star lo hanno addirittura scelto per i loro red carpet: in un total look velluto sarà il massimo dello chic, abbinato a bluse e camicette dai tessuti basic sarà invece elegantemente casual..

Pantaloni donna a zampa in velluto – Tra mode anni ’70 ci si intende e così la zampa sarà semplicemente glamour in versione vellutata. Se però per il modello palazzo potevamo permetterci anche abbinamenti più comodi con sneakers e francesine la variante a zampa esige il tacco, che sia una décolleté o, meglio ancora, un bel paio di stivali. Il modello è di quelli importanti, nati per esser in primo piano: meglio allora evitare abbinamenti eccessivamente importanti, preferendo capi semplici, come blazer monocromatici, maglioni a collo alto e maglioni oversize. Il clima non è poi così rigido? Provate a sfruttare un giacchetto di jeans: l’unione denim-velluto vi sorprenderà.

