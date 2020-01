Le donne mature sono sempre alla ricerca di un taglio di capelli adatto alla propria età, scopriamo i tagli consigliati per sfoggiare un look impeccabile.

Quando la donna raggiunge i 50 anni, non sa mai quale è il taglio più adatto, spesso non ci si sente a proprio agio con certi look.

Alcune volte non sanno se optare a tagli classici che non passano mai di moda, oppure seguire la tendenza del momento. Certo che è difficile scegliere il taglio giusto quando ci si trova tra i 50 e i 60 anni, perché è quella fascia di età che il taglio più consigliato dagli hair-stylist è quello corto.

Si può pensare ai classici tagli a quelli più di tendenza, come tagli corti sbarazzini con il ciuffo voluminoso, ma non tralasciate l’idea di portare i capelli lunghi se li preferite, non è vero che non è adatto a questa età.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche consiglio sul taglio di capelli più adatto se avete tra i 50 e i 60 anni.

Taglio capelli corto: un pò giovanile

Che ne dite di un taglio corto, ma un pò più sbarazzino?

Allontanate dalla vostra mente i tagli classici delle vostre nonne, oggi si definiscono sbarazzini e giovanili. Non sono più gli anni in cui si portano i capelli voluminosi in alto e più corti sul collo, il più delle volte cotonati, adesso gli hair-stylist vi consigliano tagli decisamente corti con colori un pò più particolari, magari con le meches naturali, con dei riflessi azzurri, rosa , tanto di moda quest’anno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Capelli trattati e colorati: i consigli per farli risplendere

Certo il colore dei capelli dipende molto dal colore del vostro incarnato, non a tutte è indicato il color platino o addirittura il rosa.

Un ‘idea davvero originale è il taglio corto asimmetrico, un taglio consigliato alle donne che hanno i capelli ricci e mossi, in modo da evitare di ricadere nel solito taglio. Questo taglio è caratterizzato da un taglio più corto da un lato, e più lungo dall’altro. I capelli si portare dietro le orecchie, magari potete valorizzare questo taglio con degli orecchini particolari, che ne dite di un orecchini mono?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Capelli profumati | come proteggerli dal cattivo odore

E’ un taglio che ringiovanisce notevolmente, dona un’aria sbarazzina e simpatica, si mantengono nel tempo, solo quando crescono un pò, basta solo farsi aggiustare il taglio dal parrucchiere.

Anche dopo aver fatto lo shampoo a casa, potete facilmente fare la messa in piega da sole, basta un prodotto per i ricci, mousse o crema, da applicare a capelli bagnati ed un diffusore per asciugarli. Una soluzione per chi non ha tempo e va sempre di fretta.

Pixie cut con colori e sfumature

Un altro taglio di capelli adatto alle donne tra i 50 e i 60 anni è il pixie cut, un taglio elegante e particolare al tempo stesso.

Si tratta di un taglio molto corto, adatto a tutte le donne che amano sfoggiare un look sbarazzino, ricorda un pò i capelli di un folletto.

Le donne che hanno una statura minuta, è davvero ideale, in quanto va a risaltare il viso, gli occhi e le labbra, mettendo in primo piano gli zigomi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:Birra | un elisir di bellezza per i vostri capelli

Inoltre è un taglio molto versatile, che si può sfoggiare in maniera minimal e bon ton, se siete donne che avete un animo rock, l’hair-stylist potrà consigliarvi un taglio scalato con un effetto scompigliato.

Il pixie cut, si presta perfettamente a colori come :

bianco

argento

grigio

sale e pepe

Taglio caschetto: sia liscio che mosso

Il caschetto è il taglio perfetto se non amate i capelli corti nè lunghi, un giusto compromesso.

Un caschetto è quello che ci vuole, un taglio che va ad incorniciare il viso, per le donne over 50 anni, il taglio adatto è corto fin sotto alle orecchie, si presta ad ogni tipo di styling.

Liscio e mosso sulle punte o con delle beach waves.

Mezza lunghezza: una soluzione che accontenta tutti

Non è sempre vero che i capelli lunghi sono poco adatti alle donne con età superiore ai 50 anni, basta farsi consigliare dall’hair-stylist.

I capelli lunghi e voluminosi, sono sempre belli, l’unico segreto per un look impeccabile è trovare la lunghezza perfetta e soprattutto averne cura.

Con l’età matura i capelli tendono ad indebolirsi, diventando fragili e sottili, ma se li desiderate lunghi, dovete averne molta cura , utilizzando i prodotti giusti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:Salute dei capelli: Le regole per avere una chioma sana

La piega consigliata è quella mossa o liscia, in modo che abbiate sempre un look curato e ordinato, non tralasciate mai la ricrescita bianca, perchè è bandita.

Se proprio non avete tempo di fare le tinture, meglio lasciare i capelli sale e pepe o addirittura tutti bianchi, che è molto di moda negli ultimi anni. Ricordate in questo caso di utilizzare degli shampoo anti giallo per eliminare i riflessi paglierini.