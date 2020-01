San Valentino | organizzare un viaggio romantico | Segui i consigli

Come festeggiare San Valentino in dolce compagnia? Che ne dite di un bel week end romantico, ecco alcuni consigli.

Il giorno di San Valentino si sta avvicinando, è giunto il momento di pensare a come festeggiarlo con la vostra dolce metà. Non avete ancora idee chiare su come stupire il vostro partner?

Che ne dite di un viaggio romantico per festeggiare al meglio l’amore?

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche consiglio sulle città da potere visitare per festeggiare un giorno così speciale.

Quest’anno ricade proprio di venerdì, quindi potrete organizzare un weekend perfetto insieme alla vostra metà.

San Valentino: visitare borghi in montagna in totale relax

Febbraio è il mese perfetto per un viaggio in montagna, date le condizioni climatiche, ma solo se voi e il vostro partner amate la natura e lo sport.

L’idea di trascorrere qualche giorno in montagna e nei piccoli borghi non è male, immaginate le passeggiate romantiche che potete fare insieme in totale relax.

Se amate lo snowboard o attività affini senza dubbio troverete pane per i vostri denti, ma se preferite rilassarvi potete optare ad una spa di coppia al tramonto, magari con vista sulla neve.

Ormai quasi tutti gli hotel lo offrono, basta solo scegliere in base al vostro budget, non trascurate l’idea di un soggiorno in una baita, un’esperienza immersa nella natura e nella quiete più totale.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Ecco alcune idee dal Trentino Alto Adige, all’Umbria o persino in Basilicata, dipende molto da dove partite e quale regione è più vicina a voi, visto che si tratta solo di 3 giorni.

Sono tante le città italiane che offrono delle opportunità fantastiche per trascorrere un weekend romantico e rilassante senza spendere tanto. La scelta della meta può dipendere molto da come raggiungete la città se in auto o con mezzi pubblici.

A questo punto non vi resta che scegliere il borgo che vi affascina di più.

Che ne dite della Valle d’Aosta, dove potete festeggiare San Valentino a tremila metri sopra il cielo, potete ammirare le bellezze della città di Aosta e poi scorgere le vette più alte d’Europa tra cui il Monte Bianco, il Monte Rosa, il Cervino. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Una vacanza perfetta: tutto quello che devi sapere Oppure in Veneto a Cortina d’Ampezzo, dove spesso organizzano cene romantiche e non solo anche salite e discese notturne in motoslitta, certamente sarà bellissimo ammirare il cielo stellato ad alta quota, una serata all’insegna del romanticismo.

Festeggiate il 14 febbraio nelle città degli innamorati

Quando si parla di viaggi di coppia in città romantiche si pensa subito a Venezia e Verona, se rimanete in Italia, ma se avete la possibilità di andare all’estero, Parigi è la meta perfetta, per trascorrere il giorno degli innamorati. Quando si parla di viaggi di coppia in città romantiche si pensa subito a Venezia e Verona, se rimanete in Italia, ma se avete la possibilità di andare all’estero,

Se rimanete in Italia, Verona e Venezia sono le città italiane più romantiche, dove potete respirare amore in ogni passo e ad ogni angolo.

Basti pensare al giro in gondola a Venezia, oppure passeggiare tra i canali mano nella mano. Oppure Verona, ricordiamo che proprio in questa città è nata la storia d’amore più famosa del teatro, quella di Romeo e Giulietta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: San Valentino | come organizzarsi se si ha un rapporto a distanza

E’ il luogo perfetto per trascorrere il 14 febbraio con il proprio partner, la città organizza dei tour con una guida che illustrerà i luoghi più importanti legati alla famosa storia. Nel tour si visiteranno:

la casa di Giulietta

l’Arena di Verona

le tombe degli innamorati.

Se decidete per Parigi, la classica meta degli innamorati, c’è molto da vedere, ricordatevi che è la città degli artisti, dei romantici sognatori, e soprattutto la città dell’Amore. E’ la capitale che offre davvero diverse opportunità per un week-end romantico, ecco alcune idee:

escursioni in battello sulla Senna : una mini crociera, dove potete gustare del buon cibo squisito, ascoltando della musica dal vivo. Una serata romantica;

: una mini crociera, dove potete gustare del buon cibo squisito, ascoltando della musica dal vivo. Una serata romantica; vedere gli spettacoli di cabaret

visitare la torre Eiffel: magari potete pranzare o cenare in uno dei ristoranti della Torre, offrono menu speciali e vista panoramica su tutta Parigi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:Come festeggiare San Valentino: alcune idee originali e romantiche

Per avere un bel ricordo di questo week end, optate alla cena su un bus panoramico a due piani, dove cenerete a lume di candela e contemporaneamente visitare i luoghi più romantici della Città delle Luci. Un’idea davvero particolare che ricorderete per tutta la vita.

Disponibile sia per pranzo che per cena, fa un giro panoramico di due ore e mezza circa mentre propone vere e proprie delizie culinarie. Il bus panoramico parte dall’Arc de Triomphe e poi fa diverse tappe lungo i principali monumenti e luoghi di interesse, come:

Place de la Concorde

Tour Eiffel

Museo d’Orsay

Louvre

Notre Dame

Trocadero.

Basta solo scegliere la meta che preferite, tanto l’importante è stare insieme.