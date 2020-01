Meghan Markle | Trucchi per copiare il look della Duchessa del Sussex

Meghan Markle, Duchessa del Sussex e moglie del Principe Harry, è oramai da tempo una vera icona di stile. Scopriamo come tentare di emularne il look.

Il suo nome è oramai letteralmente sulla bocca di tutti. Nel Regno Unito, ma anche nel resto del mondo, non si fa che parlare di lei, Meghan Markle, ex attrice e Duchessa del Sussex da quando si è unita il matrimonio con il ribelle della Royal Family, il Principe Harry.

Che i due formassero un’unione fuori dal comune è apparso chiaro sin da subito ma nelle ultime settimane la bomba è, per così dire, esplosa. La coppia ha infatti avanzato la pretesa di allontanarsi dal regale contesto, di intraprendere una vita autonoma rispetto a Buckingham Palace e, per così dire, mantenersi da soli. Richiesta capace di generare ben più di un trambusto e, inutile dirlo, sotto la lente di ingrandimento è finita subito lei, Meghan Markle, l’hollywoodiana giunta a creare scompiglio.

Gli occhi sono così ancora una volta puntati sull’ultima arrivata nella Royal Family e pensare che un tempo si credeva che tutti guardassero solo a Kate Middleton. Fino a poco tempo fa non si faceva che parlare delle scelte della Duchessa di Cambridge: la sua dieta, le sue gravidanze e, inutile dirlo, il suo stile.

Già perché delle donne reali si guarda da sempre tra le prime cose il loro inconfondibile stile. Non è certo un caso se nel periodo delle Feste vi avevamo proposto l’outfit ispirato allo stile di Kate Middleton e lo stesso avremmo potuto fare per la chiacchieratissima cognata.

I look di Meghan Markle dettano legge da anni, forse ancor prima che la sua relazione con il Principe Harry venisse a conoscenza dell’intero Pianeta.

Elegante, raffinata, sempre impeccabile e con un tocco casual che rende ogni suo look vincente. Anche voi innamorate dello stile Meghan Marke? Leggete allora con cura i consigli che vi regaliamo oggi, una serie di trucchetti che vi consentiranno di emulare la Duchessa del Sussex, esclusa ovviamente la sua ingombrante popolarità.

Meghan Markle look: come copiarne lo stile?

Ai tempi di Suits ci aveva già affascinato ma poi non ha esitato a riconquistarci grazie una deriva raffinata e un po’ più formale acquisita dopo l’ingresso nella Royal Family.

Meghan Markle sembra destinata a stupirci sempre più con il suo stile contemporaneo ma sempre very chic.

Per copiare il look di Meghan Markle occorrerà dunque in primo luogo individuarne i capisaldi, ciò che lo rende così moderno e al tempo stesso impeccabile, raffinata ma frizzante come solo lei sa essere.

Analizziamo allora insieme i suoi look più famosi della Duchessa del Sussex e cerchiamo di individuarne gli elementi chiave da imparare poi a emulare con sapienza.

Allure vintage – Da quando Meghan Markle è entrata a far parte della famiglia reale ha virato decisamente verso il bon ton e il tocco retrò in questo l’ha decisamente aiutata. Con un singolo capo si può infatti fare la differenza e Meghan lo sa bene. Stoffe ricercate e impeccabili adattamenti sulla propria silhouette rendono impeccabili i suoi abiti dal tocco vintage

Accessori bon ton – Immancabili gli occhiali da sole e le decollate effetto nude, due tocchi raffinati che impreziosiscono molti dei look della Duchessa del Sussex e che risulteranno dei jolly assai versatili anche per tutte noi.

Giochi di colore – Un asso che Meghan Markle ama giocare è quello degli accessori scuri, cappotti, borse e scarpe declinati nelle nuance del blu scuro e del nero. I suoi outfit appaiono così immediatamente più eleganti e raffinati.

Colori audaci – Meghan certo non ha paura delle cromie ardite e le accosta spesso con assoluta nonchalance. Un recente outfit la vede in mise rossa e viola , abbinando soprabito rosso Sentaler sbottonato sopra un abito viola di Aritzia, dalla lunghezza tè. Testa alta e il successo è assicurato.

Non aver paura della pancia – Durante la gravidanza la Duchessa sfoggia con orgoglio il suo pancione. Via libera allora a fantasie floreali e tagli impero, abiti fascianti e tutto ciò che serve per mettere in primo piano le sue curve mozzafiato da futura mamma. Per la serie: se non puoi nascondere fanne un punto di forza!

Camicia addicted – Già dalla sua prima memorabile comparsa a fianco del Principe Harry, durante gli Invictus Games di Toronto, quando si presentò con jeans skinny strappati sul ginocchio e camicia boyfriend. Da allora la duchessa ci ha mostrato molti volti di questo capo, dai più casual ai più formali, dalle varianti bianche a quelle a righe passando per la variante a vestito. La camicia ha infatti il dono di rendere ogni look subito più formale e ricercato (come vi avevamo spiegato in Blusa e camicia capi da indossare in ogni occasione), oltre a slanciare notevolmente la figura, e Meghan Markle lo sa più che bene.

Questi per quel che abbiamo potuto valutare i segreti del guardaroba di Meghan Markle: un tocco vintage, la linea avvitata della camicia, accessori ben ponderati e un pizzico di audacia in quanto alle cromie.

Avete tutto il necessario? Allora siete pronte per un look dal fascino regale!