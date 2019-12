Natale vuol dire stile ed eleganza? Lasciamoci ispirare da lei, una delle icone degli ultimi anni in fatto di moda: la Duchessa di Cambridge Kate Middleton!

Eventi importanti, festività, giornate in cui vogliamo brillare sono tutte occasioni in cui per avere il look giusto qualche consiglio è sempre più che gradito o, ancora meglio, avere una bella fonte di ispirazione.

Le Feste sono esempio perfetto di tutto ciò: vogliamo apparire al meglio e aver un punto di riferimento autorevole è un must. Le icone a cui rivolgersi sono numerosissime, dalle star del cinema a quelle della musica, ma non dimentichiamo anche le icone un po’ più ricercate. Prima tra tutte è lei, Kate Middleton, la duchessa di Cambridge che da anni oramai ispira con i suoi look, spesso anche low cost, noi comuni mortali.

Neanche l’avvento di Meghan Markle ha saputo oscurare il faro fashion di Kate Middleton e così, per questo Natale 2019, ispezioniamo i look migliori della duchessa e cerchiamo poi di emularla, o quasi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE…

Come (non) vestirsi a Natale? 10 errori da evitare assolutamente

Come vestirsi a Natale? Proposte outfit per le ragazze curvy

Maglione natalizio: i modelli più divertenti da sfoggiare per le Feste

Outfit Natale 2019 stile Kate Middleton

La Duchessa di Cambridge, nonché regina di stile, è oramai una indiscussa icona nel mondo della moda. Non poteva dunque mancare il suo esempio anche in questo Natale 2019, la sua ispirazione per il nostro look delle Feste.

Quali spunti ci ha regalato dunque Kate Middleton negli ultimi anni? Noi abbiamo selezionato 5 suoi must per i look delle Feste, tutti sempre attuali e da riproporre anche in questo Natale 2019.

Che Natale in stile Kate Middleton sia!

Il velluto – Trend della stagione che Kate sfoggia in diverse nuance, concedendosi anche un nero molto poco festaiolo ma a lei può esser perdonato questo e altro

Tartan style – Se il classico lo vuole rosso, Kate Middleton ci ha insegnato che può esser altrettanto favoloso e ancor più originale in verde e blu. La duchessa lo gioca sempre come capo unico, gonne, cappotto e mai in total look. Vietato esagerare se si vuole esser impeccabili!

Bianco come la neve – Lo stile regina delle nevi è a dir poco vincente per Kate che lo ha anche sfoggiato in versione lunga nel 2013 alla premiere di Mandela: Long Walk to Freedom. L‘eleganza è a dir poco garantita.

Burgundy – Le varianti del rosso possono esser ancor più vincente di quel colore che è certo natalizio ma, forse, anche un po’ troppo Babbo Natale (vi ricordiamo inoltre che era tra i trend moda autunno 2019). Kate dal canto suo non lesina sulle alternative anche se quest’anno ha reso popolare il “rosso bacca di pungitopo” a cui tutte oramai ambiscono

Floreale anche a Natale – Eh già! Ospite a uno speciale della BBC andato in onda il 16 dicembre, A Berry Royal Christmas, in cui Kate e il marito William hanno cucinato e visitato i centri umanitari per salutare e ringraziare i volontari che passano il Natale aiutando le persone bisognose insieme a Mary Berry, famosa cuoca e istituzione della tv britannica, Kate ha sfoggiato due abiti con stampe primaverili… che da oggi primaverili non lo saranno più! E’ nato il floreale natalizio.