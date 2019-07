Meghan Markle direttrice di Vogue UK per un mese: ecco perchè è stata scelta la moglie del Principe Harry per l’importante ruolo.

E’ passato poco più di un anno da quando Meghan Markle è entrata ufficialmente a far parte della famiglia reale inglese, ma in pochissimo tempo, l’ex attrice ha stravolto non solo la propria vita, ma anche quella di Harry che ha reso da poco papà per la prima volta. Pur continuando a svolgere il suo ruolo istituzionale di moglie del principe Harry, per un mese, Meghan Markle si lancerà in una nuova avventura. Ad annunciarlo è la famiglia reale inglese attraverso una nota ufficiale pubblicata sulla pagina instagram del duca e della duchessa del Sussex.

Meghan Markle direttore per un mese di Vogue UK: in copertina 15 donne, simbolo del cambiamento

Meghan Markle, diventata mamma del piccolo Archie lo scorso maggio, entra a far parte della redazione di Vogue, anche solo per un mese. “Siamo orgogliosi di annunciare che Sua Altezza Reale, la Duchessa di Sussex è la Guest Editor per il numero di settembre di BritishVogue” ha annunciato il profilo social di Meghan e del principe Harry.

“Il sedicesimo spazio sulla copertina, uno specchio, è stato aggiunto per fare in modo che chiunque tenga il numero fra le mani, possa sentirsi parte di questo collettivo” recita il messaggio firmato dalla stessa duchessa che ha scelto una copertina con 15 donne, simboo del cambiamento e che sono: Laverne Cox, Gemma Chan, Yara Shadidi, Jameela Jamil, Jane Fonda e Salma Hayek Pinault, le modelle Adwoa Aboah, Adut Akech e Christy Turlington Burns, le attiviste Sinead Burke e Greta Thunberg, la ballerina Francesca Hayward, la scrittrice Chimamanda Ngozi Adichie, il primo ministro neozelandese, Jacinda Ardern e la boxer Ramla Ali.

