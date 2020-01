Cacao e caffè | un mix perfetto per il nostro cervello

Una bevanda a base di caffè e cacao mantengono in salute il cervello, questo è il risultato di uno studio condotto da un gruppo di psicologi.

Lo sapevate che bere una bevanda a base di caffè e cacao migliora le funzioni cerebrali?

E’ una scoperta di un gruppo di psicologi dell’University of Georgia e Clarkson di New York, lo studio ha analizzato nello specifico, gli effetti del cacao e del caffè dopo l’assunzione, su un gruppo di persone.

Scopriamo come è avvenuto lo studio e quali sono stati i risultati.

Studio di ricerca dell’University of Georgia e Clarkson di New York

Lo studio condotto da un gruppo di psicologi dell’University of Georgia e Clarkson di New York, ha dimostrato che cacao e caffè sono il connubio perfetto per la salute del nostro organismo.

Lo studio ha rivelato che questo mix è utile per aumentare produttività e la concentrazione, in quanto assunto nelle giuste dosi, possono anche aiutare ad a allontanare:

ansia

stanchezza

calo di energie.

L’esperimento è stato anche pubblicato su una rivista scientifica la BMC Nutrition, nello specifico ha dimostrato che da un lato il cacao fa aumentare l’afflusso di sangue al cervello, così da rendere le persone più reattive ed intuitive. Questo si traduce in un aumento della concentrazione e dell’attenzione.

Nel caso del caffè che contiene caffeina invece, aiuta a combattere la stanchezza e recuperare le energie soprattutto quando ci si sente più stanchi.

Scopriamo come è avvenuto l’esperimento: ad un gruppo di persone sono state somministrate delle bevande, ma non erano a conoscenza del contenuto.

Ecco le 4 tipologie di bevande:

caffè e cacao cacao e caffè senza caffeina cioccolata placebo: in cui non c’era nessuno dei due ingredienti.

Risultati dello studio

Le persone che si sono sottoposte come cavia hanno fatto alcuni test, finalizzati per calcolare le loro facoltà mentali.

I risultati dell’esperimento ha dimostrato che le persone che hanno bevuto il mix di caffè e cacao, hanno risposto in modo veloce e corretto al quiz, rispetto alle cavie che hanno bevuto le altre tre bevande.

Al loro cervello invece è stato riscontrato un aumentato dell’afflusso sanguigno, ma non si sono verificati nè tachicardia e né casi di ansia.

Possiamo concludere che è stato uno studio davvero sorprendente e soddisfacente, quindi la bevanda a base di cacao e caffè potrebbe essere potrebbe un drink del futuro. Si consiglia l’assunzione soprattutto agli studenti e per chiunque voglia concentrarsi per portare a termine i propri compiti.

E’ una buona idea quindi iniziare la giornata con una tazza di cacao e caffè, infatti gli studiosi vogliono approfondire questo studio, in quanto vogliono sfruttare questi risultati e capire se ci sono altre sostanze che possono portare questi benefici.

