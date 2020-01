Serena Enardu, dopo la breve esperienza al Grande Fratello Vip, ha commentato il confronto con Pago andato in onda ieri sera

Serena Enardu, dopo aver trascorso 48 ore nella casa del Grande Fratello Vip, ha commentato ciò che è successo con il suo ex fidanzato Pago.

L’artista sardo è sembrato molto scosso nel rivederla e non ha nascosto che il pensiero di averla all’interno della casa 24 ore su 24 non lo faceva impazzire, tutt’altro.

Serena Enardu dopo il GF Vip ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta in questi giorni, anche se il pubblico non ha voluto che restasse in casa, ammettendo che non sa se ciò che ha fatto è la cosa più giusta per lei, ma che di sicuro lo è per loro in quanto coppia.

Serena Enardu si confessa dopo il confronto con Pago

Dopo il confronto con Pago al GF Vip, poco dopo che lui ha scusato il suo bacio, Serena Enardu ha fatto ritorno a casa.

L’ex protagonista di Temptation Island Vip non ha nascosto di aver pianto tutta la notte a causa di quello che è successo tra le mura dalla casa più spiata d’Italia.

“Ci tengo a ringraziare tutti quanti per il supporto che mi avete dato in questi giorni” ha esordito l’ex fidanzata di Pago dopo il Grande Fratello Vip. “Non nascondo che ho pianto per tutta la notte e non so ancora se ciò che ho fatto è la scelta giusta per me” ha proseguito Serena nel lungo post sfogo.

“Di una cosa sono certa: che era la costa giusta da fare per noi come coppia” ha concluso.

Lo sfogo di Serena Enardu dopo il GF Vip non è passato inosservato al pubblico di canale 5 che, nonostante lei abbia rivelato di essere ancora innamorata del cantante Pago, non riesce a perdonarle quanto accaduto durante il suo percorso a Temptation Island Vip.

Serena riuscirà a conquistare la fiducia dell’artista sardo e del pubblico che prima tanto l’acclamava? Staremo a vedere.