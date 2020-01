Gossip | Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen infiamma Instagram – FOTO

La sorella di Belen, Cecilia Rodriguez, si rilassa in Sudamerica per arrivare in forma ai prossimi impegni. Lo scatto in piscina infiamma i followers di Instagram.

Cecilia Rodrguez, modella argentina e sorella della famosa showgirl Belen Rodriguez, è al settimo cielo: sta vivendo una storia appagante con Ignazio Moser. I due si sono conosciuti al GFVip qualche tempo fa e, da allora, non si sono più lasciati. I rapporti con Belen, invece, sono altalenanti: nessuna lite fra loro, piuttosto qualche screzio, come capita fra sorelle o consanguinei.

Fanno ancora discutere le dichiarazioni di Moser recentemente rilasciate: “Belen non è mai venuta da noi, Santiago (figlio della showgirl) in visita con i nonni”. Ad ogni modo, beghe familiari a parte, la coppia è solida e Cecilia è felice. Anche il lavoro va bene, come influencer e testimonial di vari brand tra cui “Mefui” dove ha sfilato anche la sorella conduttrice.

Cecilia Rodriguez, bagno in piscina che incanta i fan

Questa serenità fa sì che la giovane indossatrice si conceda qualche momento di relax in attesa dei prossimi impegni e, se la famiglia dice di non volerla allargare, per il momento si gode il privilegio di avere accanto un uomo che ama e rispetta. Senza alcun timore reverenziale di mostrare sé stessa in tutto e per tutto: schiettezza che riversa, in qualche maniera, anche sui social network.

Instagram, infatti, è la comfort zone di Cecilia Rodriguez dove (Belen docet) ha un rapporto molto aperto con i followers e si mostra in tutte le sue forme: l’ultimo scatto, in ordine di tempo, la ritrae in piscina. In controtendenza alle temperature italiane di questo periodo, l’argentina è volata in Sudamerica dalla sua famiglia e ne ha approfittato per rilassarsi in maniera totale: senza pensare a niente, se non a ricaricare le batterie in vista di un 2020 ricco di impegni. Infatti, Cecilia Rodriguez si sta preparando a nuovi progetti imprenditoriali.

Intanto passa quest’inizio anno a ritemprarsi in piscina. Lo scatto postato sul noto social infiamma i followers: la Rodriguez mostra come in casa la bellezza sia una dote di famiglia, il fisico statuario, immerso parzialmente nell’acqua, presta il fianco ad un lato b da applausi: non mancano, infatti, gli apprezzamenti. Sia maschili che femminili, la meraviglia sa essere democratica. Cecilia lo sa bene e, quindi, coglie ogni occasione per favorire il proprio seguito con la speranza che qualche altro brand possa accorgersi di lei. Un personale così non passa mai di moda.

