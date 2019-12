Francesco Monte voleva Cecilia Rodriguez diversa da quella che era ed è. A rivelarlo è stata la fidanzata di Ignazio Moser la scorsa settimana al programma Rivelo di Lorella Boccia

Francesco Monte, non è di certo un mistero, è stato lo storico fidanzato di Cecilia Rodriguez prima che quest’ultima iniziasse una relazione con l’ex sportivo Ignazio Moser.

Intervistata la scorsa settimana da Lorella Boccia, la sorella minore di Belen Rodriguez è tornata a parlare della sua passata relazione, rivelando che l’ex tronista di Uomini e Donne la voleva diversa da ciò che era realmente.

Questo, con il lungo andare e con la conoscenza di Ignazio, ha portato alla rottura definitiva tra i due.

Leggi anche:

Francesco Monte a Verissimo: perché è finita con Giulia Salemi

Francesco Monte: la confessione di Cecilia Rodriguez

Francesco Monte avrebbe provato a modificare la persona di Cecilia Rodriguez.

L’ex tronista di Uomini e Donne non avrebbe mai accettato il carattere esuberante della sorella minore di Belen, chiedendole di non uscire di casa la sera.

A Cecilia questo atteggiamento da parte del suo ex non è mai piaciuto e, se in un primo momento l’aveva accettato, poi non lo ha retto più, nonostante il grande sentimento che li legava.

“Mi voleva completamente diversa da ciò che sono”, ha esordito Cecilia Rodriguez su Francesco Monte. “Mi voleva tranquilla ad aspettarlo a casa” ha confidato l’attuale fidanzata di Ignazio Moser, che di recente ha anche chiarito il suo rapporto con Giulia De Lellis.

“Questo ci procurava continue liti, non facevamo altro che litigare noi due” ha concluso.

Francesco Monte, almeno per il momento, ha preferito non replicare e probabilmente non lo farà mai visto che sembra finalmente aver voltato pagina dopo Cecilia Rodriguez.

Francesco, infatti, dopo la storia con la sorella minore di Belen e la breve relazione con Giulia Salemi, ha iniziato di nuovo al fianco di Isabella De Candia, la modella che dai mesi estivi ha rapito il cuore dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Cecilia Rodriguez, durante il corso dell’intervista, ha anche fatto una confessione inaspettata sul suo passato, ammettendo di aver vissuto un periodo particolarmente difficile non appena arrivata in Italia.