Gossip | Belen Rodriguez su Instagram, lo scatto senza veli è virale

La showgirl si mostra senza veli su Instagram. La foto infiamma i followers, pioggia di like e commenti. Il post è virale con gran soddisfazione dell’argentina.

Belen Rodriguez torna a far parlare di sé, il mezzo è quello più consueto per la showgirl: Instagram. La bellezza argentina non perde occasione per coinvolgere i suoi followers in attività quotidiane e lavorative che intraprende con passione e trasporto. Gli stessi sentimenti che provano gli affezionati quando la vedono in tivù – la partecipazione (anche quest’anno) a “Tu si che vales”, ormai prossimo alla finale – al punto da renderla sempre più celebre e corteggiata.

Ebbene sì, seppur Belen Rodriguez sia felicemente accompagnata con Stefano De Martino, riscuote ancora il fascino di moltissimi uomini e non solo. Ogniqualvolta la vedono negli scatti che fotografi professionisti le concedono i complimenti si sprecano e anche le fantasie. Non a caso, infatti, ogni anno risulta fra le donne più desiderate del nostro Paese secondo una particolare classifica che viene stilata alla fine di ciascuna stagione.

Belen senza veli su Instagram: la foto infiamma il Web

L’argentina non ha mai nascosto questo suo lato, che alterna a quello di persona gioviale e simpatica, nonché madre premurosa nei confronti del piccolo Santiago. Per questo non finisce mai di sentirsi a suo agio, perchè malgrado le voci e i rumors, talvolta anche un po’ pesanti sul suo conto, la Rodriguez sa fin dove può spingersi e quanto conta innanzitutto sentirsi a posto con sé stessi.

“Quello che dovevo sbagliare, nella vita, l’ho sbagliato. Ora voglio godermi la storia con Stefano (De Martino ndr) e cercare di essere felice”, ha dichiarato in una recente intervista. Allora eccola, senza il minimo imbarazzo, postare sul social fotografico per antonomasia uno scatto senza veli. A coprirla solo un lenzuolo che alimenta le curiosità degli utenti più intrigati: un cuore e il nome del fotografo che ha saputo cogliere la sua essenza. Tanto basta come didascalia per una bellezza tanto accattivante quanto mai femminile che riesce a trasmettere eleganza prima ancora di qualunque volgarità.

Le sue curve vengono esaltate con grazia, nella speranza – per molti – di ammirare un prossimo scatto: la fortuna di donne così è quella di non aver bisogno di spogliarsi per restituire la giusta dose di fascino, ma quando lo fanno il loro corpo è prestato all’arte in un duplice gioco di sguardi e intenti. La bellezza, in quanto tale, non si dovrebbe commentare: andrebbe solo rimirata, ma nel mondo dei social è concessa un’eccezione in grado di confermare la regola. E può offrirla soltanto lei, con gli oneri e onori del caso.

Visualizza questo post su Instagram ph @vincentpeters1 Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 11 Dic 2019 alle ore 11:54 PST

