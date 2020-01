Curiosità | Ecco perché devi mettere i calzini prima di andare a letto. I 5 motivi scientifici che spiegano l’importanza di dormire con i calzini la notte

I calzini sì o i calzini no? Su questo punto l’intera nazione è divisa. Ci sono quelli che amano dormire a piedi nudi la notte (anche d’inverno sia chiaro) e poi ci sono quelle persone che amano i calzini e non se ne separano mai (neanche d’estate). Sulla vicenda “calzini” si è tanto discusso e sembra che le opinioni siano divergenti tra quelli che pensano che non indossare i calzini di notte sia meglio per un fattore igienico e quelli, al contrario, che pensano che dormire senza sia dannoso per la salute. Chi avrà ragione? Da alcuni studi effettuati è emerso che mettere i calzini prima di andare a letto sia cosa giusta! E vi sono ben 5 motivi che spiegano l’importanza di questa conclusione. Vediamo, quindi, il perché risulti così importante indossare i calzini di notte.

Mettere i calzini prima di andare a letto | Le 5 motivazioni scientifiche

Avere i piedi coperti in qualsiasi stagione dell’anno, per molte donne è sinonimo di protezione e conforto.

La restante metà della signore italiane, invece, considera i calzini una cattiva abitudine. Preferiscono le estremità inferiori libere da costrizioni, in modo da evitare possibili rischi di infezioni, micosi, sudorazioni eccessive e cattivi odori che potrebbero impregnare la biancheria del letto. Se credi anche tu che indossare i calzini prima di andare a dormire sia sbagliato e poco igienico, sappi che dopo la lettura di questo articolo cambierai immediatamente idea. Uno studio condotto dall’ente americano National Sleep Foundation, infatti, certifica l’importanza dei calzini per un miglior riposo notturno.

1. Ottimo rimedio contro l’insonnia

Secondo la ricerca, indossare i calzini prima di andare a dormire concilia il sonno. Il calore percepito nelle estremità, stabilizza la temperatura corporea favorendo la vasodilatazione. Il cervello, di conseguenza, riceve dei segnali che invogliano al rilassamento, inducendoti ad un sonno tranquillo e ristoratore. I calzini quindi sono un ottimo rimedio naturale contro l’insonnia. Il piacevole calore ai piedi conforta e regala un senso di protezione. Evita inoltre i continui e fastidiosi risvegli, dovuti a sbalzi termici ed all’esigenza fisiologica di andare in bagno.

2. Migliora la vita sessuale

Pare che indossare i calzini prima di andare a letto apporti notevoli benefici alla vita intima delle coppie. A darne motivazione è stato il neuroscienziato Gert Holtstege, dell’Università olandese di Groningen, il quale, da uno studio condotto è emerso che i calzini a letto favoriscono l’intesa sessuale tra i partner. La ricerca è stata pubblicata prima nel 2005 e poi, ripresa ultimamente. In pratica la ricerca prevedeva un campione formato da13 coppie prese in esame. Tra queste, l’80% delle donne con i calzini ha raggiunto il piacere. Il flusso sanguigno, infatti, raggiunge più rapidamente i punti erogeni, regalando così intensi momenti con il partner.

3. Indossare calzini previene la sindrome di Raynaud

Indossare i calzini prima di andare a letto produce straordinari effetti sulla salute. Pare infatti che contrasti anche gli effetti della sindrome di Raynaud (altrimenti nota come malattia delle dita bianche). La patologia è molto rara e colpisce soprattutto le estremità del corpo (mani e piedi). Le arterie vengono interessate da brevi episodi di vasospasmi, accompagnati da intensi dolori, mentre la pelle diventa bianca oppure bluastra. Quando la circolazione riprende, si manifestano intorpidimento, formicolio, bruciore e arrossamento delle estremità colpite. I fenomeni possono durare dai pochi secondi ad alcune ore, verificandosi regolarmente o solo sporadicamente. Chi soffre di tale patologia deve fare attenzione a mantenere costante la temperatura corporea. Pertanto, dormire con i calzini si rivela un vero toccasana, a condizione che non siano troppo stretti, perché non favorirebbero la circolazione sanguigna.

4. I calzini diminuiscono le vampate di calore della menopausa

Per alcune donne, indossare i calzini prima di andare a dormire riduce drasticamente i fastidi legati alla menopausa. Pare, infatti, che il calore delle estremità regoli la temperatura corporea, diminuendo le vampate e contrastando i cambiamenti ormonali.

5. Indossare i calzini cura i talloni screpolati

Indossare i calzini prima di andare a dormire può esserti d’aiuto se soffri di talloni screpolati. Il disagio antiestetico comporta, dolore, desquamazione della pelle, infiammazione e rossore. Le cause possono essere tante: la mancanza di cura del piede, un’alimentazione scorretta e poco equilibrata, la scarsa idratazione, il calzare scarpe scomode oppure camminare su pavimenti troppo rigidi, il diabete nonché le disfunzioni tiroidee.

Per ovviare al problema, puoi applicare una crema idratante prima di andare a dormire e coprire i piedi con i calzini. In tal senso, potrai nutrire adeguatamente la pelle, regalandole la giusta umidità, senza sporcare le lenzuola.

Sì ai calzini, ma quale indossare?

I calzini, come capo d’abbigliamento, sono forse i meno interessanti pur svolgendo funzioni importanti per la salute. Ovviamente non sono per nulla sexy e, a meno che non siate sposate o conviviate da anni con lo stesso partner, una donna ai primi incontri farà molta fatica ad indossarli. Il mercato ti offre un’ampia varietà di materiali tra calze in cotone, caldo-cotone, lana, viscosa e fibre sintetiche. Colorati, a pois o a strisce, alti fino al ginocchio, alle caviglie o fantasmini, non tutti i calzini sono adatti a garantire un benessere duraturo.

Ecco perché gli esperti consigliano sempre di acquistare calze in fibre naturali (cotone 100%, lana o viscosa) perché quelle sintetiche potrebbero far sudare eccessivamente il piede, causando la proliferazione di batteri e la formazione di cattivi odori, nonché pericolose allergie. Pertanto, leggi sempre bene le etichette prima di comprare un qualsiasi tipo di calza. Non scegliere modelli con un elastico troppo stretto causerebbero fastidi alla circolazione del sangue!

Un consiglio utile per quelle donne che hanno i piedi gelati (anche in estate) è quello di farsi un bel pediluvio con acqua calda e sali. Ecco di seguito una ricetta da usare prima di indossare i calzini per la notte.

Il pediluvio anti-freddo | Come farlo in modo perfetto

Avere i piedi freddi è un problema molto comune. Oltre alle basse temperatura la principale causa dei piedi freddi è da cercare in difficoltà circolatorie: i piedi si raffreddano e hanno difficoltà a riacquistare calore quando è insufficiente l’apporto di ossigeno trasportato dal sangue.

I piedi freddi sono un disturbo a cui porre subito rimedio sia per evitare il diffondersi per tutto l’organismo della sensazione di freddo che porta con sé “disagio” e malessere sia per evitare il presentarsi di intorpidimento e formicolio delle estremità e la comparsa di piccoli tagli. Il pediluvio è sicuramente uno dei trattamenti più semplici, economici e terapeutici di cui tutti possono beneficiare.

E’ possibile mettere in pratica alcuni rimedi semplici ed efficaci per riattivare e favorire la circolazione e così riscaldare i piedi freddi prima di andare a letto.

1. Pediluvio alternato caldo-freddo

L’alternanza di acqua calda e fredda è un modo semplice e diffuso per riattivare la circolazione, basta preparare due bacinelle ed immergere i piedi nell’una o nell’altra, restando in ammollo per 2 minuti in quella fredda e per 1 minuto in quella calda. E’ preferibile iniziare mettendo entrambi i piedi nella bacinella con l’acqua fredda e poi alternare per almeno 10-15 minuti trascorsi i quali i piedi vanno asciugati bene e infilati in un paio di calzini caldi.

Il pediluvio alternato è, quindi, il rimedio più efficace contro le varici, i crampi, il gonfiore delle gambe. Il metodo, è semplice, ma va rispettato per avere gambe più belle.

Molto utile, può essere aggiungere all’acqua calda alcune gocce di olio essenziale di lavanda o di rosmarino, ma anche di tea tree, per sfruttare i relativi principi attivi e per profumare la piccola terapia casalinga.

Per rilassare, rigenerare e prepararli per essere mostrati nella bella stagione, un vecchio consiglio della nonna prevede di massaggiare accuratamente i piedi e le dita con un balsamo preparato con un 1 cucchiaio di aceto di mele e un vasetto di yogurt magro biologico, prima dell’ultimo trattamento.

2. Pediluvio con sale di Epsom

Quando si hanno i piedi freddi l’idea di metterli nell’acqua calda è tra le prime che vengono, anche se bisogna far attenzione ai geloni! Al pediluvio è possibile aggiungere mezza tazza di sale di Epsom ricco di solfato di magnesio che, una volta sciolto nell’acqua, potrà essere assorbito dal corpo; bisogna infatti ricordare che la carenza di magnesio è spesso causa di piedi (e mani) freddi.

3. Pediluvio freddo

Della durata di uno o due minuti, seguito da una breve passeggiata per riscaldare i piedi, facilita la circolazione sanguigna, tonifica e anche se sembra un controsenso combatte i piedi freddi, oltre a essere di grande aiuto contro raffreddori e formazioni catarrali. Provare per credere.

4. Pediluvio caldo alla lavanda e scrub per talloni screpolati

Se si presenta il problema dei talloni screpolati, provate con un pediluvio seguito da uno scrub due volte alla settimana, concludendo il trattamento con l’applicazione di un impacco o di una crema idratante.

Per ammorbidire la pelle, in questo caso, è indicato un pediluvio caldo alla lavanda e bicarbonato, che avrà anche un piacevole effetto rilassante. Dunque, non fatevi mancare:

Acqua

Bicarbonato

Olio essenziale di lavanda

5. Pediluvio al bicarbonato per piedi freddi

Per recare sollievo e riattivare la corretta circolazione nei piedi infreddoliti, è indicato qualsiasi tipo di pediluvio purché sia fatto con acqua calda (non bollente).

Il pediluvio al bicarbonato risulta utile anche in questo caso, magari con aggiunta di oli essenziali in base alle preferenze. Ingredienti:

Acqua calda

Bicarbonato

Oli essenziali preferiti

Cosa ti serve per fare un ottimo pediluvio

Per non saltare neppure uno dei passaggi di un perfetto pediluvio fai da te, si consiglia di tenere a portata di mano i seguenti oggetti:

Una bacinella

Acqua calda, tiepida o fredda (a seconda dei casi)

Bicarbonato, amido di riso, aloe, sale, tè, infusi o altri ingredienti naturali (questi ingredienti variano a seconda del pediluvio prescelto);

Oli essenziali a scelta

Un asciugamano

Un buon pediluvio fai da te, poi, comprende 3 passaggi fondamentali: