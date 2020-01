Eleonora Daniele è incinta. La conduttrice di Storie Italiane annuncia in diretta la dolce notizia: “aspetto una bambina che chiamerò Carlotta”.

Eleonora Daniele è incinta. Dopo numerosi rumors, la conduttrice di Storie Italiane, ha annunciato in diretta di aspettare una bambina svelando anche il nome che ha già scelto per la sua prima figlia.

Eleonora Daniele incinta del primo figlio: “voglio condividere questa gioia con voi. Aspetto una bambina che chiamerò Carlotta”

Bellissima, radiosa e con un leggero pancino, coperto dai vestiti comodi che indossava, Eleonora Daniele, al termine della puntata di Storie Italiane del 7 gennaio, ha spiazzato il pubblico annunciando di essere incinta.

“Voglio concludere questa puntata con una bella notizia, una bellissima notizia almeno per me lo è. Mi avete chiesto in tantissimi sui social se sono incinta o meno… Aspetto una bambina che chiamerò Carlotta. Volevo condividere con voi quest’emozione che per me era un grande desiderio che sta diventando realtà per cui volevo condividere con voi, pubblico, quest’emozione che è grandissima”, ha detto la Daniele non trattenendo le lacrime.

L’annuncio della gravidanza arriva pochi mesi dopo il matrimonio con Giulio Tassoni. I due si sono sposati lo scorso settembre dopo 16 anni di fidanzamento. Eleonora, però, continuerà a lavorare e a condurre Storie Italiane seguendo l’esempio dell’amica Lorena Bianchetti, diventata mamma per la prima volta a 45 anni.

“Continuerò a lavorare anche con il pancione, perché voglio condividere questa gioia con il pubblico fino al parto, come ha anche fatto la mia amica e collega Lorena Bianchetti, che ha lavorato fino all’ultimo periodo della gravidanza…”, ha detto la Daniele al settimanale Di Più Tv.