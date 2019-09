Eleonora Daniele si è sposata: le foto del matrimonio con Giulio Tassoni

Eleonora Daniele si è sposata: tutte le foto del matrimonio della conduttrice Rai con l’imprenditore Giulio Tassoni, suo fidanzato da 16 anni.

Eleonora Daniele si è sposata. La conduttrice di Storie Italiane ha pronunciato il fatidico sì diventando la moglie di Giulio Tassoni dopo 16 anni di fidanzamento sabato 14 settembre. Bellissima, raggiante e con uno splendido abito, Eleonora Daniele ha incantato tutti i presenti con la sua bellezza.

Eleonora Daniele e Giulio Tassoni si sono sposati: tutte le foto del matrimonio

Eleonora Daniele e Giulio Tassoni, dopo 16 anni di fidanzamento, sono diventati marito e moglie. La conduttrice Rai e l’imprenditore si sono sposati nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini. Tanti gli ospiti vip tra cui anche Albano che, come scrive Il Messaggero, in jeans e scarpe da ginnastica, ha omaggiato gli sposi cantando l’Ave Maria. Tra gli ospiti, inoltre, c’erano anche Samantha De Grenet, Mariagrazia Cucinotta, Corinne Clery, Maurizio Mattioli, Beppe Convertini, Salvo Sottile. Al banchetto nuziale, inoltre, si sono visti anche Rita dalla Chiesa e Giovanni Malagò.

Il ricevimento si è tenuto Villa Piccolomini. Dopo aver realizzato il sogno d’indossare l’abito bianco, la conduttrice di Storie Italiane potrebbe anche realizzare un altro, grande sogno ovvero quello di diventare mamma. “Sono sincera ho scoperto un istinto materno che prima pensavo di non avere. non ci pensavo quasi, ma adesso è scattato questo grande desiderio, spero di diventare mamma nei prossimi due anni. Ma sarà Dio a decidere”, ha confessato in una recente intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi.

La cicogna arriverà presto? Quello appena trascorso, dunque, è stato un weekend ricco di fiori d’arancio. Oltre ad Eleonora Daniele, anche Georgette Polizzi e Davide Tresse si sono sposati.

