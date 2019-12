Quando si parla di outfit di Natale non si può prescindere da una scelta di qualità, una scelta in cui tessuti prestigiosi incontrano fantasie super glamour.

Puoi avere il vestito più bello, il maglione più avvolgente, la gonna più impeccabile ma non sarà mai abbastanza se non avrai saputo sceglierla nel giusto tessuto o nella fantasia più Inn del momento.

Quando si parla di outfit di Natale infatti impeccabile è l’unica vera parola d’ordine, l’unica guida da seguire e, naturalmente, non si potrà prescindere da un tessuto all’altezza dell’evento. Quale outfit da 10 e lode può permettersi un materiale scadente?

Anche in fatto di fantasie e tessuti il Natale ha i suoi must, quelli capaci di garantire sempre e comunque un successo. Scopriamoli insieme così da avere un punto di partenza più che solido per il nostro look delle Feste.

Outfit natale 2019, tessuti e fantasie

Che sia una gonna, un pantalone, un vestito o un completo sappi che la scelta del tessuto decreterà il 50% del successo del look.

Pronta a scoprire quali solo le migliori opzioni tra cui dovrai scegliere? Ne abbiamo elezionate 5.

Tartan – Un grande classico ma anche un sicuro successo anno dopo anno. La fantasia a quadri ha il suo must nel rosso ma non sottovalutate le varianti blu e verdi, altrettanto festose ma forse un pizzico più abbordabili. Potete sfoggiarla su una bella gobba, una giacca o in total look su un minidress.

Velluto – Soffice e elegante per sua natura è non solo un must della stagione, come vi abbiamo detto in Moda autunno 2019, velluto mania: i capi must have nel tessuto più cool, ma anche una garanzia di raffinatezza e calore. Se siete audaci provatelo in rosso, altrimenti anche il verde sarà una buona alternativa. Il classico è il vestito in velluto ma non sottovalutate anche un soffice e comodo pantalone palazzo.

Metallizzato – Luminoso e sulla cresta dell’onda da qualche anno, l’argento e l’oro sono da sempre icone delle Feste. Noi vi suggeriamo di provarli su una longuette super chic magari per renderei ricercato il vostro simpatico maglione natalizio ( tal proposito trovato alcuni consigli per abbinamenti selezionatissimi su Maglioni natalizi: consigli per abbinarli nel mondo giusto)

Glitter – Possono scintillare e rendere preziosi i vostri collant o posarsi su un maglioncino e renderlo subito natalizio. Un po’ di scintillio a Natale non guasta mai e i glitter, a patto di saperli scegliere della tonalità e della dimensione giusta, assolveranno questo compito in modo egregio. Ricordiamo però che esagerare è severamente vietato: non vorrete trasformarvi in un albero di Natale ambulante?

Paillettes – Senza dubbio un must delle Feste, non però così trasversale come in molti credono. Le paillettes sono in fatti un must delle ore serali ma a patto di avere la giusta occasione d’uso. L’outfit, come vi abbiamo spiegato in Che cosa indossare per Vigilia e pranzo di Natale? Un outfit per ogni occasione, va scelto in base all’occasione d’uso: si allora alle paillettes per cene in ristoranti ricercati, decisamente no per le Vigilie casalinghe.

