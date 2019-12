David Beckham | Da calciatore a influencer, la nuova avventura dell’inglese

David Beckham è l’inglese più ambito sui social network. L’ex Real Madrid ha guadagnato 10 mln di euro dalle sponsorizzazioni sui social. Primo Cristiano Ronaldo con 45 milioni di introiti.

Il mondo cambia e bisogna sapersi adattare, i soldi non fanno la felicità ma averli aiuta parecchio. Ecco perchè nell’era della globalizzazione cambiano i mestieri ma non le ambizioni: il successo resta un fine, da raggiungere (per chi è fortunato) con ogni mezzo. A proposito di medium, alle soglie del 2020 la differenza la fanno i followers.

Ogni utente ha il proprio pubblico di riferimento: vale per i vip e per i normal people, ciascuno di noi ha una sorta di possibili acquirenti da poter ingraziare. Questo ovviamente giova ai più conosciuti, perchè attraverso i social possono veicolare prodotti differenti: basta uno scatto con un accessorio particolare, un determinato vestito o qualche paio di scarpe ed è fatta. Numerosi fan vorranno quel particolare, sia esso di vestiario o d’arredo, per non parlare dei prodotti enogastronomici.

David Beckham, l’ex calciatore è l’inglese più ambito sui social network

Essere famosi e popolari su Instagram, ad esempio, può rivelarsi determinante per le politiche di guadagno ed espansione: ne sa qualcosa David Beckham, l’ex calciatore dell’Inghilterra e del Real Madrid ha guadagnato in questa stagione 10 milioni di euro attraverso le sponsorizzazioni social di vestiti, prodotti per tutti i giorni e accessori tecnologici. La star, infatti, è fra gli inglesi l’influenzar più ambito. Le sue tendenze influenzano, per l’appunto, costume e società.

Il campione in questo resta, sempre e comunque, Cristiano Ronaldo che nell’ultimo anno, solo dalle sponsorizzazioni ha raggiunto i 45 milioni di euro di guadagno. Cifre considerevoli, solo per mostrarsi e mostrare la propria avvenenza e popolarità. Aumentare il fatturato, oggi, diventa anche una questione di click. È una lotta all’ultimo follower e il presidente dell’Inter Miami comincia a fare numeri considerevoli. Quasi quanto quelli che faceva in campo, con Ronaldo non c’è partita ma è anche una questione di impatto: il portoghese è sulla cresta dell’onda, anche perchè nel pieno delle sue prestazioni atletiche, Beckham comincia ad essere adulto e, quindi, anche vintage.

Questo non significa che non possa essere un’ottima fonte di guadagno per eventuali brand, anzi. Soltanto che cambia il target di riferimento: Ronaldo è sulla bocca (oltre che negli smartphone) di tutti, Beckham invece resta geloso dei propri spazi e usa i social come vetrina: tutt’altro che un debuttante in Rete, però le priorità sono diverse. Ad ogni modo, rimane un fatto di edonismo. Dopo anni d’esperienza, il calcio va a braccetto con il glamour e i suoi rappresentanti cercano di adeguarsi. Persino Beckham ha iniziato a capirlo, come sottolineano i suoi introiti.

