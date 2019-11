Gli oli vegetali sono largamente impiegati per la cura dei capelli, si utilizzano come maschere ed impacchi che svolgono un’azione idratante.

Capelli splendenti Fonte: Istock Photos

E’ importante prendersi cura dei propri capelli, in quanto sono esposti a diversi stress da quello atmosferico a quello dei prodotti aggressivi.

I prodotti come il balsamo, lo shampoo, i phon, le piastre e gli arricciacapelli danneggiano le punte e rendono la chioma crespa e poco lucente.

I phon e le piastre funzionano ad alte temperatura, che vanno a stressare il capello e donano l’effetto crespo. Le permanenti e le colorazioni danneggiano e indeboliscono la struttura del capello perché lo sottopongono a un forte stress.

E’ importante prendersi cura dei capelli soprattutto in modo naturale, così da avere una chioma splendente e idratata.

Noi di CheDonna.it vi diamo alcuni suggerimenti sui migliori oli vegetali da utilizzare per avere una chioma sana e splendente.

Oli vegetali: perchè sono importanti

Capelli lucenti Fonte: Istock Photos

Gli oli vegetali sono utilizzati per nutrire i capelli e non solo, sono dei veri alleati per la cura e la bellezza della nostra chioma.

Vengono largamente utilizzate per la preparazione di maschere sopratutto quando i capelli si presentano:

secchi

sfibrati

poco voluminosi

crespi

spenti

Gli oli che vengono utilizzati di solito sono:

semi di lino

neem

sesamo

semi di zucca

Sono importanti perchè contengono gli acidi grassi essenziali e le vitamine, ideali per i capelli crespi e sfibrati e donano luminosità alla chioma senza rovinarla. Gli oli naturali non contengono sostanze chimiche.

Gli oli vegetali come si applicano sui capelli? Scopriamo come procedere:

preparate un impacco: si applica sui capelli prima dello shampoo, poi si lascia agire per circa mezz’ora e si procede con un lavaggio normale, utilizzando lo shampoo e il balsamo senza sostanze aggressive; applicate poche gocce sulla chioma: prima di andare a dormire, poi raccogliete i capelli con uno chignon e al mattino risciacquate i capelli e utilizzate il vostro shampoo abituale; preparate una maschera per capelli: applicate qualche goccia di olio essenziale nel vostro balsamo, poi mescolate per bene e applicate sulla capigliatura. La maschera deve riposarsi per almeno 10 minuti e po si sciacqua bene;

Il consiglio è di utilizzare sempre uno shampoo e uno balsamo per il risciacquo poco aggressivi.

1.Oli di semi di lino

L’olio di semi di lino è estratto dai semi del Linum usitatissimum, una pianta erbacea annuale, che si presenta con fiori color azzurro cielo. I frutti contengono dei piccolissimi semi traslucidi da cui si ricava l’olio di semi.

E’ un frutto originario del Medio Oriente ed è molto diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo, veniva usato già in passato per curare i capelli. E’olio utile per curare i capelli disidratati, con le doppie punte e con la forfora.

Contiene l’ acido linoleico, che idrata a fondo i capelli e aiuta a prevenire le doppie punte, mentre l’acido folico è utile per contrastare la forfora perchè regola la produzione di sebo.

Si possono preparare gli impacchi per combattere la forfora, basta applicate poche gocce di olio sul cuoio capelluto prima di fare lo shampoo, oppure anche dopo averlo fatto, ne basteranno pochissime gocce sui capelli umidi. In questo modo va ad eliminare l’effetto crespo e dona alla chioma un aspetto luminoso.

Se avete i capelli spenti e opachi provate ad applicare 2 cucchiai di olio di semi di lino sui capelli almeno 30 minuti prima di fare lo shampoo, poi trascorso il tempo, lavate come di consueto i capelli utilizzando prodotti non aggressivi e sciacquate per bene.

2. Olio di semi di zucca

Semi di zucca Fonte:IstockPhotos

L’olio di semi di zucca è un ottimo rimedio per rinforzare i capelli deboli, sfibrati e che tendono sempre a cadere.

L’olio dai semi di zucca, si estraggono a freddo, così che mantengono le sostanze nutritive come:

sali minerali

acidi grassi

vitamine

Applicate qualche goccia di olio di semi di zucca sui tutti i capelli, partendo dal cuoio capelluto e lasciate agire per circa 5 minuti.

Poi lavate accuratamente i capelli, perchè l’olio puro non è facile da eliminare, ripetete questa applicazione almeno 2 volte a settimana, perfetto anche per prevenire la caduta dei capelli.

Provate a preparare una maschera rinforzante, aggiungete 1 cucchiaino di olio di semi di zucca in un vasetto di yogurt bianco e mescolate, poi applicatela maschera sui capelli bagnati, lasciate agire per circa 10 minuti e poi procedete con lo shampoo. Sciacquate per bene, in quanto l’olio puro è difficile da eliminare.

3. Olio di Neem

Olio di neem Fonte:IstockPhotos

L’olio di neem è un’ olio che contiene la vitamina E e acidi grassi ed è un ottimo rimedio per la cura dei capelli.

Si può utilizzare in caso di :

forfora

di prevenzione per la pediculosi: che spesso colpisce i bambini.

Nel caso di forfora, si possono preparare degli impacchi, basta mettere poche gocce di olio di neem con olio di jojoba o di mandorle in una ciotolina, miscelate per bene. Applicare poi sui capelli, che devono essere pettinati, ricoprite i capelli con una cuffia o un con un’asciugamano e lasciate agire per tutta la notte. Il giorno seguente, lavate i capelli come fate di solito, utilizzando sempre prodotti poco aggressivi, pero aggiungete 3 gocce di olio di neem.

Per le donne che hanno i capelli molto grassi potete applicare poche gocce direttamente sul cuoio capelluto e massaggiate delicatamente, lasciare agire per circa 10 minuti e poi procedete con lo shampoo. Questa applicazione la potete ripetere almeno 2 volte al mese.

4. Olio di sesamo

Olio di sesamo Fonte: Istock-Photos

L’olio di sesamo è estratto dai semi della pianta Sesamum indicu, è un olio benefico per i capelli, è ricco di acido oleico e di acido linoleico e di sali minerali. Scopriamo le proprietà nutritive.

L’olio di sesamo contiene:

fosforo

calcio: utile per la prevenzione dell’osteoporosi;

acidi grassi: come acido linoleico e acido oleico, oltre agli acidi grassi omega 3 e omega 6, che lo rendono un prodotto altamente antiossidante. Gli acidi grassi riparano e rigenerano i capelli, donando lucentezza.

L’olio di sesamo si può utilizzare quando si hanno i capelli secchi e indeboliti soprattutto quando si utilizzano le piastre, gli arricciacapelli e il phon. Inoltre quando i capelli sono sottoposti a tinture, trattamenti come le permanenti, i capelli tendono a sfibrarsi.

Preparate un impacco miscelando l’olio di sesamo con altri prodotti idratanti e nutrienti, sciogliete a bagnomaria 15 grammi di burro di karitè, aggiungete poi 8 ml di olio di sesamo e 5 gocce di essenza di rosmarino.

Applicare l’impacco su tutta la chioma, eseguendo dei movimenti circolari e lasciate agire per almeno un’ora, poi trascorso il tempo, lavate i capelli con il vostro shampoo abituale.

Capelli splendenti (Istock Photos)