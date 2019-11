Paura a Londra per una sparatoria avvenuta nel primo pomeriggio nei pressi di London Bridge. Evacuato il posto: un morto e panico tra la folla.

Tanta paura a Londra per una sparatoria avvenuta nel primo pomeriggio nei pressi di London Bridge, una delle zone più affollate della capitale inglese. Dopo aver sentito alcuni colpi di arma da fuoco, sul luogo, è intervenuta la polizia. Secondo le prime informazioni, la sparatoria avrebbe causato la morte di una persona e tanto panico tra la folla.

L’esplosione di alcuni colpi di pistola ha generato il panico a Londra dopo l‘esplosione avvenuta lo scorso anno. La paura ha spinto gli inglesi e i turisti che affollavano il London Bridge a fuggire pensando immediatamente ad un attentato terroristico. Un portavoce di Scotland Yard ha rassicurato tutti comunicando che è in atto “una operazione di polizia per far fronte ad un incidente”.

Nessun attentato, dunque, ma un incidente quello avvenuto nella capitale inglese. Secondo le prime notizie diffuse da Sky News, un uomo armato di coltello, sarebbe stato ucciso a colpi di armi da fuoco dalle forze dell’ordine.

Su Twitter stanno circolando le prime immagini dell’incidente. In un video, in particolare, si vede un poliziotto fermare un uomo che, poi, riesce a fuggire.

Video of the struggle and then the police shooting the suspect dead ( Credit @CrimeLdn ) pic.twitter.com/2NzNwoDylh — News_Executive (@News_Executive) November 29, 2019

Al momento, tuttavia, non si sa esattamente cosa sia accaduto. John McManus, giornalista della BBC presente sul posto, ha parlato di una rissa tra uomini. Probabile, dunque, che le forze dell’ordine siano intervenuto per sedare la rissa e che la morte dell’uomo sia stato un incidente.