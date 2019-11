Se la pancia perennemente gonfia è il vostro incubo, nessuna paura. Sotto le feste, o meno, una serie di alimenti aiuta a regolarizzare tutte le funzioni del corpo.

Non è solo in vista della feste e delle abbuffate natalizie che dobbiamo pensare a mantenere la linea. Se il nostro sogno è avere la pancia piatta e una linea non diciamo perfetta ma almeno normale, esistono delle diete ad hoc.

Ma ci sono anche diversi alimenti di uso comune che aiutano. La dieta contro la pancia gonfia(ecco qui un ottimo infuso) in realtà è un modo per volersi bene e per dimostrarlo in maniera concreta, a tavola.

Il merito va a quei cibi che drenano i liquidi e allo stesso tempo eliminano anche il gonfiore nella zona dell’addome. Tutti possono essere soggetti, con un minimo di attenzione sarà più facile evitare danni perenni.

In generale bevete tutti i giorni almeno due litri d’acqua naturale. Al tempo stesso evitate bevande gassate e alcolici, ma anche succhi di frutta che contengono zuccheri aggiunti.

Otto alimenti per la pancia piatta, scopriamoli insieme

Quali sono quindi gli otto alimenti perfetti per sperare di ottenere una pancia piatta? Eccoli:

– Cereali a chicco: parliamo di miglio, quinoa, amaranto (meglio se privi di glutine) che sono perfetti alleati nelle diete detox ma anche in quelle per sgonfiare l’addome. Usiamo per sostituire la pasta o il pane: ci daranno tutte le energie necessarie per stare bene e miglioreranno l’azione ripulente grazie alla presenza di fibre.

– Asparagi (le proprietà): non ci sono freschi tutto l’anno, ma poco importa. Sono ortaggi che agiscono direttamente sul tratto digestivo, quindi favoriscono l’assorbimento dei nutrienti e rappresentano un diuretico naturale.

– Carciofi (le ricette): naturalmente ricchi fibre e d’acqua, vengono indicati dai nutrizionisti come una soluzione ideale contro la pancia gonfia. L’ideale sarebbe consumarli ad inizio giornata, magari con in una frittata, per stimolare il processo digestivo e risvegliare l’intestino .

– Finocchi: uno dei cibi in assoluto al top contro la pancia gonfia. Ha il vantaggio di poter essere consumato sia crudo che cotto, ma anche come tisana purificante. Aiuta a tenere sotto controllo gonfiori e meteorismo

– Ananas: riduce in maniera efficace le infiammazioni e la ritenzione idrica, riducendo il gonfiore nella zona di gambe e ventre. Inoltre riattiva il metabolismo aiutando a perdere i chili in eccesso in pochissimo tempo.

– Banana: poche calorie, contrariamente a quello che si pensa, e tanta resa grazie alla presenza del potassio la banana in realtà è un ottimo alleato della dieta. Questo frutto contiene 400 mg di potassio, una sostanza utile per drenare i liquidi e migliorare il funzionamento dell’intestino.

– Yogurt: i fermenti lattici vivi stimolano la flora batterica intestinale aiutando il transito regolare e continuo.

– Limone: grazie alla vitamina C e all’acido citrico stimola il lavoro dei reni e favorisce anche l’eliminazione dei liquidi in eccesso per un perfetto effetto drenante.