“Brigata del Pratello”, dalle sbarre ai fornelli: la rieducazione minorile si fa a tavola

La “Brigata del Pratello” è la prima osteria presente in un carcere minorile, gestita completamente da giovani detenuti. Il progetto nasce a Bologna ed è un successo.

Al posto dei cantuccini di Natale, gli sbarrini. Tanta giovialità, allegria e buon gusto. Malgrado la vita non sempre riservi un sorriso per alcune persone, ma a Bologna sono convinti che il cliente abbia sempre ragione: alla Brigata del Pratello, servire vuol dire anche essere utili. Non soltanto portare da mangiare.

Infatti, in via del Pratello c’è l’unica osteria gestita da detenuti in un carcere minorile che, cucinando e servendo ai tavoli del civico 34, si riscattano agli occhi della comunità. Hanno tutta la vita davanti, per farsi trovare pronti e non commettere gli stessi errori: in cucina e fuori, si tratta sempre di trovare la giusta dose per ripartire in maniera adeguata. Non eccessivamente dolce, ma neanche troppo amara. Se la quotidianità ha riservato, finora, a questo gruppo di ragazzi qualche motivo di delusione in più, l’amore per la cucina e la ristorazione sembra essere la giusta valvola di sfogo per comprendere quanto ancora non sia tutto perduto.

“Brigata del Pratello”: ritrovare sé stessi in un buon piatto di pasta, il cibo diventa terapia

Il sorriso dei clienti, che non lasciano mance ma offerte dopo aver cenato o pranzato, è la ricompensa più bella per chi ha ricevuto soltanto occhiate in cagnesco. La supervisione del progetto è affidata allo chef del Bologna calcio Mirko Gadignani che forma e prepara 22 ragazzi alla vita da sala. Cucina, accoglienza, preparazione piatti. Tutta una serie di mansioni utili per soddisfare nel miglior modo il cliente. Anche e soprattutto un’occasione di confronto: “Questa è stata una scoperta, cioè che ho scoperto una passione che non pensavo di avere. L’idea è quella di fare un’esperienza che mi possa servire un giorno”, rivela uno dei giovani coinvolti.

La rieducazione di questi ragazzi che hanno avuto momenti di smarrimento è l’obiettivo primario, come spiega Beatrice Draghetti, presidente di Fomal: “Quest’esperienza costituirà un ulteriore tassello nella formazione professionale di questi ragazzi che hanno a che fare con un pubblico vero. Non una simulazione”, ha spiegato. Grande soddisfazione anche da parte del direttore dell’istituto Alfonso Paggiarino: “Questi ragazzi hanno bisogno di una speranza per il futuro, di fallimenti ne hanno già collezionati abbastanza. Devono ripartire da qualcosa di concreto e tangibile come può essere la soddisfazione di preparare al meglio un piatto per la gioia dei commensali”, ha concluso.

