Uomini e Donne| Luigi Mastroianni su Irene Capuano: “Io non dimentico”

Luigi Mastroianni di Uomini e Donne è tornato a parlare della sua ex Irene Capuano, affermando che non ha dimenticato la sua storia con lei.

Luigi Mastroianni a Uomini e Donne ha iniziato una relazione, durata poco più di qualche mese, con Irene Capuano.

Il dj dopo aver deciso di terminare la sua relazione con la giovane, non ha più parlato di lei. Ciò ha infastidito e non poco i fan del programma di Maria De Filippi, che hanno prontamente chiesto all’ex tronista come abbia fatto a dimenticare la sua ex in così breve tempo.

Luigi ha subito replicato, affermando che lui non ha dimenticato proprio nulla.

Uomini e Donne: Luigi Mastroianni non dimentica Irene

Uomini e Donne aveva fatto sì che sbocciasse l’amore tra l’ex di Sara Affi Fella e la giovane corteggiatrice. Purtroppo, però, Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati.

Nonostante la loro storia sia terminata da un po’, l’ex corteggiatrice soffre ancora pensando al bel dj, mentre quest’ultimo secondo i fan del programma avrebbe drasticamente voltato pagina.

Luigi Mastroianni di Uomini e Donne ha categoricamente smentito il tutto, affermando che lui non si è assolutamente dimenticato della sua relazione, seppur breve, con Irene Capuano.

Luigi ha rivelato di pensare ancora alla sua storia passata, anche se la considera un capitolo definitivamente chiuso. Soltanto perché non posta frasi dedicate all’amore perso, non vuol dire che non sia rimasto scottato dalla fine della sua relazione con Irene Capuano di Uomini e Donne.

Luigi ci ha tenuto a specificare che nella sua storia con Irene non esistono né vittime né carnefici. Semplicemente l’amore tra lui e l’ex protagonista del Trono Classico non era così forte come credeva e per questo motivo ha deciso di guardarsi avanti.

Situazione non facile nemmeno per l’ex fidanzata Sara Affi Fella, che negli scorsi giorni si è lasciata andare a un lungo sfogo su Instagram a causa dei continui attacchi degli haters.

