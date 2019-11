Come pulire casa prima delle festività natalizie | Ecco come fare

Adesso potete iniziare a pulire casa in profondità, ecco come fare noi di CheDonna.it siamo qui per questo.

Bucato e biancheria per bagno e cucina

Fonte: Istock-Photos

Eppur vero che siete molto attenti ai menù da preparare per le festività natalizie, quindi vi dovete organizzare la spesa e il cibo, ma è anche importante preparare tovaglie, tovaglioli, bicchieri, piatti e quant’altro da sistemare sul tavolo delle feste. Non solo anche le asciugamani e gli accappatoi se avrete parenti o amici che soggiornano a casa vostra per qualche giorno.

1- Biancheria della cucina

Iniziamo a dedicarci al lavaggio delle tovaglie e tovaglioli, il consiglio è di rinfrescarle perchè è passato almeno un anno dall’ultima volta, così saranno anche più gradevoli al tatto. Prestate attenzione alla tipologia di stoffa e regolatevi di conseguenza, lo sapete che le tovaglie ricamate devono essere lavate con il programma delicato.

Non solo il lavaggio è importante, ma anche saper stirare alla perfezione, belle distese, senza nemmeno una grinza, così farete un figurone con i vostri ospiti.

2- Biancheria per il bagno

La biancheria da bagno che utilizzate tutti i gironi non necessita di essere lavata, ma potete ravvivare quella che non utilizzate spesso, che avete da parte per i vostri ospiti.

Magari c’è l’avete nel cassettone da tempo, quindi poco utilizzata perché da dedicare solo quando avete ospiti a casa. Se invece avete anche le asciugamani e gli accappatoi con decori natalizi che li utilizzate durante le feste, adesso è l’occasione giusta per rinfrescarla e farla trovare pronta e profumata ai nostri ospiti.

Il consiglio è quello di utilizzare i detersivi liquidi per i capi colorati, mentre quello in polvere per i tessuti bianchi, poiché in questi ultimi vi sono degli agenti sbiancanti che tolgono le macchie.

In questo modo riuscirete a togliere quelle macchie gialla antiestetiche che si formano quando rimangono troppo tempo nei cassetti e non utilizzati.

Il consiglio è di utilizzare gli ammorbidenti naturali come l’aceto ed oli essenziali per donare il vostro profumo preferito, ecco quali scegliere:

lavanda

agrumi: come il limone e arancia

Pulire casa: iniziamo dal bagno

Il bagno dovrà essere impeccabile, se non avete il bagno per gli ospiti, dedicate maggiore attenzione a questa stanza della vostra casa.

Si può igienizzare il bagno con prodotti economici e naturali, quindi utilizzate pochi detersivi, meglio se eco sostenibili. Date il via libera all’aceto e al bicarbonato.

Segui i nostri consigli leggendo questo articolo, che vi permetterà di avere un bagno perfetto e pulito.

Leggi anche: 7 astuzie di pulizia per un bagno brillante con prodotti naturali

Dopo aver pulito, potete mettete dei piccoli diffusori con acqua e qualche goccia di olio essenziale, magari agli agrumi o vaniglia in modo da lasciare un profumo delicato.

In alternativa potete fare una piccola composizione di fiori freschi in un angolo e degli asciugamani arrotolati e chiusi con un bel nastro rosso natalizio, i vostri ospiti gradiranno sicuramente queste piccole attenzioni.



Pulizia della cucina e organizzazione

La cucina è il fulcro della casa, qui si svolgeranno tutti i preparativi dei piatti natalizi, soprattutto sotto le feste. La cucina è inoltre il luogo dove si consumano i pasti, ci si sofferma per chiacchierare, a meno che non avete un soggiorno, quindi festeggerete in una stanza diversa dalla cucina.

Iniziate dalle stoviglie, pentole e pirofile che non utilizzate da tempo, accessori da tavola natalizi, naturalmente di materiali che si possono lavare in acqua. Ecco quali:

sottobicchieri

cestini

centrotavola

piatti da portata.

In caso di oggetti legno o vimini, potete passare un panno umido e il gioco è fatto.

Iniziate a pulire a fondo le piastrelle, il piano di lavoro e i mobili interni ed esterni, anche in questo caso fate ricadere la vostra scelta su prodotti naturali come aceto e bicarbonato. In alternativa potete utilizzare anche quelli poco aggressivi.

Fate brillare anche gli elettrodomestici, come il forno elettrico e quello a microonde, non dimenticate di pulire i pavimenti, le finestre, che dovranno essere splendenti!

L’aceto è il vostro alleato che in casa non deve mancare mai, vi garantiamo che i vetri saranno davvero trasparenti e senza aloni.

Dopo aver pulito tutta la cucina, abbellite il tavolo con una bella tovaglia e posizionate un bel centrotavola natalizio o anche una splendida stella di Natale.

Lavare le tende