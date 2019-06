Piccoli trucchi per avere un risultato sorprendente. Ecco come pulire il bagno per un risultato strepitoso utilizzando prodotti naturali.

Pulire un bagno non è un piacere, e mantenere pulita questa stanza non è un compito facile. Tuttavia, è essenziale pulirlo il più spesso possibile. Ecco perché riveliamo buoni consigli per pulire il tuo bagno in modo naturale ed efficiente utilizzando elementi che hai già a casa.

Ecco come ottenere un bagno brillante in modo naturale

Pulisci lo specchio

Lo specchio del bagno può diventare molto sporco nel tempo. Si copre di polvere, trucco e dentifricio, e a malapena ci si riesce a specchiare. Spruzzare detergenti o acqua pulendo con un tovagliolo di carta può lasciare segni e aloni orribbili. Puoi quindi provare questa tecnica:

Preparare un tè forte con ben 3 bustine di tè nero. Versare il tè in una bottiglia spray e spruzzare sullo specchio pulendolo con un giornale per non lasciare macchie. L’acido tannico del tè rimuove lo sporco e il grasso lasciando lo specchio scintillante.

Occhio al soffione della doccia

Pulire il soffione non è molto divertente, per fortuna che esiste una tecnica geniale da applicare per disinfettare e lucidare, basta prendere un sacchetto di plastica, riempirlo di aceto, quindi legarlo al pomello con un elastico.

Lasciare il pomello immerso nell’aceto per 60 minuti, quindi rimuovere il sacchetto e risciaquare per 2 minuti, asciugare ed il gioco è fatto. Grazie alla sua acidità (pH che varia tra 2 e 3), l’aceto è allo stesso tempo disinfettante, deodorante e anticalcare.

Rimuovi le macchie di calcare

Probabilmente noterai delle macchie sui tuoi rubinetti e sicuramente riconoscerai che sono difficili da eliminare. Abbiamo la soluzione giusta per te. Basta strofinarli con un limone. L’acidità del limone dissolverà le macchie di calcare. Inoltre, grazie a questo trucco naturale il tuo bagno avrà un buon odore molto rinfrescante.

Puoi anche avvolgere i tuoi rubinetti in stracci imbevuti di aceto bianco distillato. In questo modo, le macchie si decompongono facilmente e sarà sufficiente strofinare i rubinetti per farli tornare come nuovi.

Per raggiungere fughe difficili, è possibile utilizzare un vecchio spazzolino da denti inutilizzato.

Cura il lavandino del bagno

Il lavandino potrebbe essere la parte più facile da pulire dal bagno, e certamente il meno disgustoso. Ci sono molti modi per pulirlo, ma il più efficace è versare aceto bianco o bicarbonato nel lavandino e poi risciacquarlo con acqua tiepida. Non dimenticare di pulire le parti in metallo con il limone.

Pulisci la toilette

La migliore soluzione per la pulizia della toilette è l’aceto bianco. Questa tecnica di pulizia naturale uccide efficacemente batteri, muffe e rimuove i residui nella vostra toilette per una pulizia efficace.

Devi versare l’aceto nella tua toilette e lasciarlo riposare, puoi anche spruzzare l’aceto intorno al water e pulire con un panno.

Per pulire i bordi della toilette, posiziona della carta igienica imbevuta di aceto sotto il bordo della toilette e lasciala riposare. Rimuovere la carta igienica, quindi strofinare sotto i bordi con uno spazzolino da denti, infine risciacquare abbondantemente.

Un altro modo per pulire la toilette è usare la Coca-Cola. Basta applicare lo stesso metodo con Coca-Cola anziché con aceto. Questo elimina anche in modo permanente tutti i batteri indesiderati.

Pulisci lo scovolino

Lo scovolino può contenere molti germi e batteri e diffondere un cattivo odore.

Per eliminare tutti questi disagi, versare un piccolo detergente multiuso nella parte inferiore del portaspazzole per un odore gradevole.

Pulisci le piastrelle

Lo stucco, che è il materiale usato per riempire gli spazi tra le piastrelle, sembra bello quando è pulito, ma lo sporco filtra facilmente in queste piccole fessure, creando pareti sporche in un bagno. Per ripristinare il colore originale delle piastrelle e degli spazi tra loro, applicare una pasta di 3/4 di bicarbonato e 1/4 di aceto bianco, lasciare riposare l’impasto per 30 minuti quindi rimuovilo con un pennello o un panno per rendere le tue pareti come nuove. La natura antisettica del bicarbonato di sodio, combinata con l’acidità dell’aceto, aiuta a pulire eventuali muffe e macchie sulla tua piastrella.

