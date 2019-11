Vera Gemma chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Vera Gemma è una scrittrice e attrice di 49 anni. Lei è nata il 4 luglio del 1970 a Roma, sotto il segno del Cancro. Lei è una “figlia d’arte” infatti suo padre Giuliano è stato uno degli attori italiani più amati e apprezzati tra gli anni ’60 e ’80’. Sua madre Natalia Roberti, che l’ha sempre spronata e supportata, è morta prematuramente nel 1995 quando Vera aveva 25 anni

Ha perso anche sua padre qualche anno fa, nel 2013: “Mio padre era bello, si faceva apprezzare dalle donne. Tutte a dire: ‘ammazza quant’è bello tuo padre. Io volevo fare un documentario su papà per dimostrargli la mia stima, il mio affetto. Lui mi ha sempre fermato: ‘Ma no, non fare nessun omaggio. Finisce che ci omaggiamo da soli’. Lui era così. Poi, l’ho fatto il documentario e mano mano che andavo avanti nel doppiaggio, lui si compiaceva: ‘Ma lo sai che sei brava?’.”

Ha sempre raccontato di aver avuto un’infanzia felice e in un’intervista per Interviste Romane Vera ha spiegato anche di avere un ricordo dolce per il quartiere nel quale è vissuta ma di “odiare” Roma: “La città la trovo noiosa, un po’ pigra, la gente si lamenta molto però poi alla fine quello spirito dei romani che nel passato lottavano come gladiatori, come condottieri coraggiosi, non lo vedo più. Io vedo solamente gente che continua a lamentarsi, che ha poca voglia di lavorare e poi la città è tenuta male”

Successivamente, nel 2008, si è trasferita a Los Angeles e tutt’ora si trova li. Torna a Roma solo per eventi importanti e per vedere i suoi fratelli. Ma scopriamo qualcosa di più su di lei!

Nome: Vera Gemma

Età: 49 anni

Data di nascita: 4 luglio 1970

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Cancro

Professione: Attrice e scrittrice

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram Facebook

Vera Gemma: Instagram

Vera Gemma è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 5,7mila persone e con conta oltre 1,1mila post, qui ama condividere con le persone che la seguono e la supportano: selfie, foto insieme ad amici e parenti, shooting fotografici. Sono presenti anche scatti che riguardano la sua vita privata, la sua carriera e foto in ricordo di suo padre. Il suo account ufficiale, se volete seguirla, è questo qui.

Su Facebook ha un profilo personale ed è seguito da 2mila persone, è solita condividere foto, video e articoli che la riguardano e non solo. Se volete seguirla il suo profilo ufficiale è questo qui. Mentre su Twitter non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o sono fanpage.

Vera Gemma: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Vera Gemma sappiamo che nel 2001 convola a nozze insieme ad un ex campione di Kung-Fu di nome Jamil, conosciuto durante i suoi anni a Parigi. La cerimonia si svolse a Caracalla ma il matrimonio non ha lunga durata, infatti pochi anni più tardi finisce tutto.

In seguito, nel 2008, incontra Henry Harris un musicista blues con il quale avrà un figlio. A tal proposito Vera ha dichiarato: “L’ho incontrato due anni fa, a Los Angeles, nel blues club South Central. Mi ha lasciato senza fiato per il suo talento. In un mese eravamo innamorati. Henry è molto contento di diventare di nuovo papà”.

Vera Gemma: carriera

Vera Gemma debutta molto giovane nel mondo dello spettacolo: “Il cinema l’ho trovato in casa, è un ambiente dove sono nata e cresciuta. Sin da piccolissima mi trovavo sui set e rimanevo spesso in disparte, osservavo tutto, attenta a non disturbare e inconsciamente o consciamente non so, ho coltivato quest’amore. Soprattutto grazie a mio padre.”

Nel 1996 appare per la prima volta in un film, La Sindrome di Stendhal, e l’anno successivo la troviamo in Ladri di Cinema, Alliance cherche doigt, Hardboiled Egg, Stressati e Cartoni Animati. Nel 1999 è in E insieme vivremo tutte le stagioni e l’anno successivo in Scarlet Diva insieme ad Asia Argento. Nel 2004 recita in The Card Player.

Nel 2018 viene presentato al Festival di Roma il documentario sul padre Giuliano Gemma mentre nel 2019 viene comunicata la sua partecipazione, insieme all’amica Asia Argento, al reality show Pechino Express 2019.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI