Le nocciole sono un alimento prezioso, soprattutto in inverno. Appartenenti alla frutta secca, hanno un sapore particolare che le rende particolarmente gustose sia da sole che associate ad altri alimenti come, ad esempio, il cacao o il cioccolato fondente. Ricche di vitamine e di sali minerali, offrono anche tutta una serie di proprietà benefiche che ne fanno un alimento sano e particolarmente indicato a tutte le età. Perfette da mangiare come spuntino o all’interno di dolci e persino di piatti salati, sono un alimento ricco di grassi buoni e pertanto calorico. Basta però attenersi alla giusta quantità che si aggira intorno ai 15 grammi se si è a dieta e ai 30 se si è nel proprio peso forma, per godere di tutti i benefici che offrono senza alcun senso di colpa.

Nocciole, cosa succede se le mangi ogni giorno

Le nocciole sono un alimento sano e prezioso che, specialmente in inverno, possono donare energia e buon umore, facendo anche bene all’organismo. Attraverso la loro introduzione, infatti, si ottengono proprietà tali da portare benessere. Scopriamo quindi quali sono gli effetti che si possono sperimentare mangiando le nocciole ogni giorno.

Si ha energia pronta da spendere

Si combattono i radicali liberi

Il cuore ne trae benefici

Si digerisce meglio

L’organismo riceve vitamine e sali minerali in abbondanza

Si abbassano i livelli di colesterolo

I trigliceridi tendono a restare bassi o a scendere se sono alti

Si attenua il senso di fame

Migliora il transito intestinale

Si hanno muscoli e ossa più forti

Si abbassano gli zuccheri nel sangue

La pelle diventa più bella

La pressione si regola

Basta mangiarne quindi una manciata al giorno per garantirsi tanti benefici e tutto mangiando qualcosa di buono. Oltre ad essere un’ottimo ingredienti per i dolci, le nocciole si possono consumare sotto forma di latte, nello yogurt o come spuntino da sgranocchiare per spezzare la fame.

Attenzione: come ogni altro alimento, anche le nocciole possono avere degli effetti collaterali. Vanno evitate in caso di allergia a noci o altra frutta secca, mentre in caso di allergia al nichel è bene sentire il proprio medico prima di assumerle.

In caso di diverticoli o di altre patologie, prima di consumarle è bene chiedere il parere del proprio medico curante. Stessa cosa vale anche se si sta seguendo una dieta dove l’inserimento errato delle nocciole potrebbe portare a non ottenere i risultati previsti con il proprio medico.

