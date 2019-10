Scopri cosa accade al tuo organismo se mangi ceci tutti i giorni.

Fonte iStock Photo

I ceci sono dei legumi particolarmente apprezzati per via del loro sapore delicato e per le tante proprietà nutrizionali che vantano. Tra i legumi più consumati al mondo, sono ideali per preparazioni di ogni tipo, rendendosi perfetti per dolci e salati. Considerati da secoli come un vero toccasana per la salute, come tutti i legumi promuovono uno stile di vita più sano, mettendosi al primo posto per ciò che riguarda il mantenimento del peso e di bassi livelli di glucosio. Ma cosa succede esattamente se si mangiano i ceci ogni giorno?

Ceci: ecco cosa succede se si sceglie di mangiarli tutti i giorni

Fonte: Istock photos

I ceci sono legumi estremamente duttili e facili da trovare sia nei negozi di frutta e verdura che nei super mercati. Se acquistati freschi o in busta vanno tenuti in ammollo dalle sei alle 12 ore per poi essere cotti circa 60 o 100 minuti. Volendo, si trovano anche in scatola e già pronti ma risultano essere meno salutari, soprattutto per la presenza di grandi quantità di sale.

Ricchi di vitamine e sali minerali, sono perfetti in preparazioni come l’hummus, in una vellutata o come contorno ai secondi piatti. Possono però essere consumati anche interi nell’insalata o con la pasta e dalla loro farina si possono realizzare pane, pasta e dolci. Mangiarli ogni giorno, quindi, non è affatto complicato e garantisce la possibilità di variare spaziando tra le tante preparazioni possibili. Ecco, quindi, cosa succede mangiandoli ogni giorno.

I livelli di zuccheri nel sangue tendono a restare più stabili

Grazie ad una glicemia controllata si mantiene più facilmente il peso forma

Si allontana il rischio di diabete di tipo 2

I trigliceridi si abbassano

L’intestino diventa più regolare

Migliora il sistema immunitario

Si abbassa il colesterolo cattivo

Il cuore si mantiene in buona salute

Le ossa diventano più forti

L’anemia rientra

La pressione arteriosa rimane stabile più facilmente

Si ha una migliore circolazione sanguigna

Il fegato si mantiene più facilmente in buona salute

Attenzione: Chi soffre di problemi intestinali può andare incontro a episodi di aerofagia o crampi addominali passeggeri. Inoltre chi è allergico al nichel dovrebbe sentire il proprio medico prima di assumerli ed evitare sempre quelli in scatola.

Chi ha problemi di digestione potrebbe trovarli pesanti, specie se non è abituato a consumare spesso i legumi. Un problema che rientra se nell’acqua di cottura viene aggiunto un cucchiaio di bicarbonato. In ogni caso, in presenza di dubbi è sempre meglio rivolgersi al proprio medico.

