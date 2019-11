Georgette Polizzi, nell’intervista a ‘Seconda vita’, il programma di Gabriele Parpiglia svela un retroscena scioccante sulla morte della madre: “c’era sangue ovunque”.

Geogette Polizzi racconta i retroscena dolorosa della sua vita ai microfoni di Seconda vita, il nuovo programma di Gabriele Parpiglia, in onda ogni mercoledì, in prima serata, su Real Time. La stilista sarà la protagonista della prossima puntata. In una piccola anteprima, però, è già possibile ascoltare l’enorme dolore con cui ha dovuto fare i conti Georgette sin da quando era giovanissima.

Georgette a Seconda vita: “Mia madre ha avuto una morte terribile, causata dal suo compagno. Per me è stato shockante, c’era sangue in ogni dove”

La morte della madre è un dolore che accompagnerà per sempre Georgette Polizzi che, oltre ad aver dovuto dire addio alla mamma, ha dovuto fare i conti anche con la causa della scomparsa della madre.

“Mia madre ha avuto una morte terribile, causata dal suo compagno. Per me è stato shockante, c’era sangue in ogni dove”, ha raccontato Georgette.



Georgette Polizzi che oggi è felice accanto al marito Davide Tresse, ha dovuto affrontare un altro brutto momento nella sua vita ovvero quello in cui ha scoperto di avere la sclerosi multipla.

“Il mio corpo mi stava già abbandonando. Mi abbracciavano e non sentivo più che mi toccavano. Mi sono ammalata […] Quando i medici sono arrivati da me con una carrozzina, ho pensato che volevo ammazzarmi, mi sentivo uno schifo” – racconta la stilista che, come è accaduto ad altre persone famose che hanno raccontato la propria malattia sui social, ha dovuto fare i conti anche con gli haters – “C’è stata gente che ha scritto che era tutto inventato e finto, ho dovuto far vedere sui social la mia diagnosi, la cartella clinica con la diagnosi di sclerosi multipla”.

Nonostante la vita l’abbia messa a dura prova diverse volte, la Polizzi non ha mai perso il coraggio, la forza e la voglia di farcela. “Io ogni giorno sono sicura che arriverà il mio momento. Ricordati di me, perché un giorno lascerò il segno. Ce la farò“, ha concluso.

