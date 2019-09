Georgette Polizzi e Davide Tresse, le prime parole dopo il matrimonio. Le toccanti dediche fanno emozionare tutti i fans.

Georgette Polizzi e Davide Tresse sono diventati marito e moglie. La stilista e il fidanzato con cui ha partecipato a Temptation Island, si sono sposati domenica 15 settembre con una cerimonia che ha fatto emozionare tutti gli ospiti. Bellissimi ed elegantissimi, hanno pronunciato il fatidico sì in uno scenario da favola ed oggi sono arrivate le prime parole dopo la grande emozione provata.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Georgette Polizzi e Davide Tresse, le prime parole dopo il matrimonio: “devo ancora rendermi conto…”

Ancora emozionata, stanca ma felicissima, Georgette Polizzi, su Instagram, ha pubblicato il primo scatto del suo matrimonio con Davide Tresse dichiarando il suo amore al marito e ringraziando tutte le persone che hanno partecipato alle nozze.

Potrebbe interessarti anche—>Georgette Polizzi: “Qualsiasi cosa accada, non perdete mai il sorriso”

“Il viso teso…. segnato dalle mille lacrime di gioia che ho versato già dalla mattina presto…

Un mix di emozioni che non posso spiegare…

Le tante persone lì per noi a condividere il nostro amore

Il 15 settembre una data importante per noi…

Devo ancora rendermi conto ma prometto che nei prossimi giorni vi renderò partecipi di quella che è stata la gioia più grande … il mio riscatto nei confronti di una vita che tanto mi ha tolto ma che ieri mi ha regalato un sogno.

Grazie tutti quelli che hanno deciso di esserci….”, ha scritto Georgette che, su Instagram Stories, ha poi promesso ai suoi followers, per i prossimi giorni, un racconto della meravigliosa giornata vissuta.

Davide, invece, ha pubblicato la foto che vedete all’inizio dell’articolo scrivendo semplicemente: “About last night…”.

Georgette e Davide hanno così coronato il loro grande amore con i fiori d’arancio circondati dall’affetto delle persone che gli vogliono bene.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI