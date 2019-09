Temptation Island Vip: Er Faina chiede il confronto, reazione choc di Sharon

Temptation Island Vip 2019, Damiano Coccia Er Faina chiede il confronto immediato, ma la reazione della fidanzata Sharon lo fa infuriare.

Damiano Coccia Er Faina non ha cambiato idea e, in apertura della seconda puntata di Temptation Island Vip 2019 ha chiesto il confronto immediato alla fidanzata Sharon. In piena notte, tocca ad Alessia Marcuzzi andare da Sharon per comunicarle l’intenzione del fidanzato di fare immediatamente un confronto.

Temptation Island Vip 2019, Er Faina chiede il confronto. La fidanzata Sharon: “ma io ho sonno”

Dopo aver scoperto da Alessia Marcuzzi la richiesta del confronto immediato da parte del fidanzato Er Faina, Sharon dice: “ma veramente? Ma adesso? Ma io ho sonno”, rifiutando, poi, di presentarsi al falò. Alessia, così, comunica a Damiano il rifiuto di Sharon di fare il confronto mostrandogli un filmato in cui sharon dice:

“Lui ha sempre criticato il percorso di chi ha partecipato, ma anch’io l’ho fatto. Facendo così non dimostra che l’amore può resistere a questo gioco. Lui è venuto qui a dimostrare che ci può essere un percorso diverso. Sì, lui non fa il piacione con le altre, ma non sta dimostrando nulla. Poi chiede il confronto a quest’ora? Io ho sonno. E’ un egoista, sta pensando a lui”.

“Se è solo questo io me ne vado subito. Non sto qua a farmi prendere per il cu*o con lei. Quando lei dice nn mi fido di me stessa, perchè non me l’ha detto a casa? Non ballare con quella e con quell’altra. Tu queste cose non me le devi dire. Io so’ Damiano, ho 30 anni e so come si sta al mondo”, replica Er Faina.

Di fronte alla delusione di Er Faina, Alessia Marcuzzi decide di andare a prendere Sharon affinchè Damiano possa avere il confronto prima di lasciare il villaggio. Dopo un breve saluto, Er Faina mostra tutti i filmati della fidanzata che gli hanno dato fastidio. I due si lasceranno?

