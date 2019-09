Georgette Polizzi e Davide Tresse si sono sposati: le foto del matrimonio delola stilista che sta combattendo contro la sclerosi multipla.

Georgette Polizzi e Davide Tresse si sono sposati. La stilista e il fidanzato che il pubblico ha conosciuto per la partecipazione a Temptation Island hanno pronunciato il fatidico sì davanti a parenti e amici. A pubblicare le prime immagini è stato Gabriele Parpiglia.

Georgette Polizzi e Davide Tresse si sono sposati: le foto del matrimonio

Bellissima e con un vestito da principessa, Georgette Polizzi ha detto sù al suo Davide Tresse che le sta vicino e la sostiene in tutte le sue battaglie, in primis in quella contro la sclerosi multipla. Ad annunciare la data delle nozze era stata proprio Georgette che, su Instagram, aveva scritto: “Lui bacia me, io bacio lui, Carletto bacia me! Oggi è un gran giorno: siamo stati in comune per le pubblicazioni. Il 15 settembre celebreremo il nostro matrimonio con rito simbolico con gli amici e le persone che ci amano! La data è una data scelta di cuore e di testa, ma le firme in comune le metteremo il 29 ottobre giorno del compleanno del Momo”.

Poche ore prima del matrimonio, Georgette, su Instagram, rivolgendosi al futuro marito, ha scritto: “Momo… Ne abbiamo passate tante insieme… D’ora in poi voglio essere la tua lanterna e… Illuminare ogni momento buio. TI AMO”.

Davide, invece, qualche giorno fa, postando una foto in cui è insieme alla fidanzata intento a ridere, ha scritto: “Sapete cosa mi fa star bene? Ridere, ridere a crepapelle! Ma quando rido con lei e tutto un’altra cosa!”.

Un grande amore, dunque, quello di Georgette e Davide che, da oggi, hanno cominciato a scrivere un’altra bellissima pagina della loro storia. A noi di CheDonna non resta che augurare il meglio a questa, nuova famiglia.

