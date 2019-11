Davide Rossi chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Davide Rossi è un cantante di 21 anni, è nato a Terni nel 1998. Vive insieme alla sua famiglia ed ha anche una sorella. Il cantante è molto legato a suo padre, perché è stato l’unico che l’ha seguito per tutta la sua carriera artistica. Fin da piccolo ha capito che la musica sarebbe stato il suo obbiettivo nella vita perché ha sempre amato cantare ed esibirsi.

Il suo genere preferito è la musica degli anni ’70 e ’80 ovvero ascoltare molto Lucio Dalla, Lucio Battisti ma da qualche anno ha iniziato a studiare canto pop, e a suonare il pianoforte. Infatti da qualche tempo studia al conservatorio ed il suo sogno è quello di avere successo grazie alla musica. La sua grande passione è lo sport, in particolare dal basket.

Davide Rossi: Instagram e vita privata

Davide Rossi non è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 11,6mila persone e conta solo 118 post. Ama condividere principalmente selfie, video in cui canta, foto insieme ai suoi amici o che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Sui social è possibile trovare numerosi profili con il medesimo nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Mentre su Facebook ha un profilo personale sul quale è solito condividere foto e video che riguardano la sua carriera di cantante. Lo potete seguire qui.

Su Twitter non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o sono fanpage create durante la sua partecipazione al talent X-Factor. Per quanto riguarda la sua vita privata non sappiamo molto e neanche se ha una fidanzata o comunque una relazione.

Davide Rossi: carriera

Davide Rossi si appassiona alla musica fin da piccolo e ora studia al conservatorio per migliorare le sue abilità: “Il mio obbiettivo ogni volta che mi esibisco è fare arrivare alle persone ciò che provo io quando canto e quando suono.”

Nel 2011 partecipa al programma Rai Ti Lascio Una Canzone. Nel corso del programma riesce a farsi apprezzare dal pubblico ed ha il piacere di duettare con alcuni dei più grandi artisti della musica italiana. Una volta ha persino cantano insieme a Lucio Dalla: “Ho avuto l’onore di duettare con Lucio Dalla ed è stato davvero forte, lo stimo molto”

In seguito entra a far parte della Soundroots, con la quale pubblica il suo primo singolo, Ladro, che gli permette di vince il Contest Winter 2018. Mentre nel 2019 decide di partecipare ad X-Factor. Nel corso del talent show riesce a farsi apprezzare per la musica e la sua voce ed infatti a conquistare un posto per i Bootcamp. Successivamente riesce a superare anche Home Visit grazie alla fantastica interpretazione di “Virtual Insanity”, di Jamiroquai.

Su questo grande successo e sull’essere nella squadra di Malika Ayane ha affermato: “Non mi sarei mai aspettato di vivere queste emozioni entrando ai Live. Era un obiettivo, e ci speravo fino in fondo. Riguardo a Malika ho pensato subito che sarebbe stata il giudice più adatto al mio genere. Ci tratta come fossimo dei figli. Ci ha dato un sacco di dritte, come una mamma. La vedo molto determinata, ci insegnerà tanto. Ho capito che la musica sarebbe stata il mio obiettivo di vita da piccolo. Ho sempre amato cantare. Ogni volta che mi esibisco il mio scopo è quello di far arrivare alle persone ciò che provo io quando canto e quando suono. Spero di riuscirci al meglio”

