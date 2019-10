Booda chi sono? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Booda sono un gruppo formato da Federica Buda alla voce, Martina Bertini al basso e Alessio Sbarzella alla batteria e alla produzione. Hanno rispettivamente 27, 32 e 39 anni ed tutti e tre sono nati a Roma ma il loro desiderio di fare musica insieme è nato solo 3 mesi fa poco prima dell’inizio di X-Factor 2019.

Federica nasce a Catania il 28 gennaio 1992 ed è diplomata all’accademia di Musical LIM di Roma. Nel 2014 appare per la prima volta in televisione nel programma The Voice e l’anno successivo partecipa a ForteForteForte su Rai 1, arrivando in semifinale. Ha anche affiancato Lorella Cuccarini nel musical La regina di ghiaccio.

Martina nasce a Roma il 9 Aprile 1987 e si appassiona alla musica in età adolescenziale. A 13 anni inizia a suonare il basso elettrico e fin da subito inizia a a fare tanti live nella Capitale. In seguito frequenta il triennio Popular Music al Conservatorio L.Refice di Frosinone e laboratori e seminari presso la scuola Ciac music school. Oggi invece insegna musica nelle scuole materne e elementari.

Insieme Alessio è un batterista ma anche un produttore musicale in studio e dal vivo partecipando ad organizzazioni eventi, workshop e insegnamento. Come sound designer ha lavorato per Tim Music, Tim Vision, Tim Official Italia, Bayer/Berocca Boost, Indiegesta Films, Creajeux, Amelia Records.

Nome gruppo: Booda

Età: 39, 27 e 32 anni

Luogo di nascita: Roma/Catania

Segno zodiacale: /

Professione: Cantanti

Account social: Instagram, Facebook

Booda: Instagram

I Booda non sono molto attivi sui social. Il loro account Instagram è seguito da 10,8mila persone e conta solo 12 post, un profilo molto recente creato a giugno del 2019. Amano condividere principalmente selfie, shooting fotografici, foto che riguardano la loro passione per il canto e la musica. Sui social è possibile trovare numerosi profili falsi ma il loro account ufficiale è questo qui.

Su Facebook, hanno un profilo molto attivo dove sono soliti condividere foto, selfie, video in cui cantano dimostrando la loro incredibile bravura e articoli che riguardano la loro carriera nel mondo della musica. Vantano 2mila followers e potete trovare il loro account ufficiale qui.

Mentre su Twitter non sembrano avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o sono fanpage create dopo la loro partecipazione a X-Factor. Invece per quanto riguarda la loro vita privata non sappiamo praticamente niente.

Booda: carriera

I Booda sono un gruppo musicale molto giovane infatti la loro formazione risale all’inizio dell’estate 2019 (qualche mesi prima di partecipare ad a X Factor). Nonostante siano un trio recentissimo sono molto affiatati insieme ed hanno un sound unico grazie alle loro esperienze differenti

Nell’intervista rilasciata per x-factor hanno affermato: “Il filo conduttore che ci unisce è sicuramente uno stile Urban, non abbiamo una definizione unica di artista di riferimento. Ci piace spaziare, non ci piacciono troppo le etichette quindi il nostro stile è completo”

Poi hanno aggiunto: “Gli X- Factor per noi è essere liberi e felici sul palco. X- Factor è vedere negli occhi del pubblico, ed in particolare dei giudici, che c’è un qualcosa su cui poter lavorare.. su cui investire. X- Factor è una speranza e anche divertimento”

Il trio è riuscito a guadagnare molto consensi da parte del pubblico ma sopratutto della giuria riuscendo prima ad accedere agli Home Visit e successivamente anche ai Live, in onda su Sky.

