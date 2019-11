Le melanzane sono un’ottima verdura, si possono preparare diversi piatti. Ma come congelare le melanzane crude? Segui i nostri consigli

Congelare le melanzane

Con l’arrivo dell’inverno molte verdure e ortaggi non sono più disponibili, quindi si optare alla conservazione nel freezer, in modo da poterle gustare anche fuori stagione.

Le melanzane appartengono alla famiglia delle Solanaceae, e sono una tipica verdura estiva, si possano cucinare in numerosi modi, dalla classica parmigiana alle melanzane arrostite. Ecco perché è importante sapere come conservarle, essendo una verdura versatile e piace a tutti. Si può congelare, ma come si può procedere? A tal proposito affidatevi a noi di CheDonna.it vi diamo tutti i consigli per farlo in modo corretto.

Preparare le melanzane

delle melanzane fresche, più è fresca la verdura e meglio si La prima cosa da fare è sceglierepiù è fresca la verdura e meglio si conserverà nel congelatore . Ecco alcuni consigli da seguire. Scegliete delle melanzane al giusto punto di maturazione : devono essere sode e il cui colore della buccia scuro e uniforme.

: devono essere sode e il cui colore della buccia scuro e uniforme. Non utilizzate melanzane che presentano punti soffici o delle macchie .

. Le melanzane nere sono più resistenti una volta congelate, rispetto alle melanzane alle varietà cinesi viola o alla varietà thailandese, ma tecnicamente tutti i tipi di melanzane possono essere congelati.