Quante volte vi è capitato di scongelare il cibo ma poi avete cambiato idea e l’avete congelato di nuovo? Sapete quali sono i rischi? Scopriamoli

Scongelare e congelare gli alimenti Fonte: Istock-Photos

Congelare gli alimenti è una delle pratiche che molti adottano per mantenere un prodotto più a lungo. La possibilità di poter conservare il cibo, ci permette di trasportarlo e di non doverlo consumare subito, potendo resistere anche per diversi mesi in depositi, supermercati e congelatori di casa. Quello che non si deve mai fare è scongelare e ricongelare gli alimenti per i problemi nutrizionali e salutari che ne potrebbero derivare. Dopo averli scongelati gli alimenti vanno consumati massimo entro 24 ore previa cottura, per distruggere la carica microbica.

Affidatevi a noi di CheDonna.it per conoscere qualcosa in più sugli alimenti scongelati ed eventualmente congelati di nuovo.

Se vuoi restare sempre aggiornata sulle proprietà degli alimenti e sulle strategie per mantenerti sempre in forma e in salute CLICCA QUI!

Scongelare e ricongelare: mai

Carica batterica Fonte : Istock-Photos

Si sa che quando si congelano gli alimenti una volta scongelati, non vanno assolutamente ricongelati, ma sapete il perche?

I motivi principali sono due: perdita delle sostanze nutritive si abbassa la sicurezza alimentare: aumenta la carica microbica 1. La perdita dei valori nutritivi Quando si congelano i cibi a casa si formano i cristalli di ghiaccio che vanno a rompere la struttura delle cellule dei cibi congelati. Il congelamento quando avviene a livello industriale l’abbassamento della temperatura con la surgelazione è molto più veloce e quindi i cristalli di ghiaccio che si formano sono molto piccoli, e non si creano danni agli alimenti. Se decidete di scongelare gli alimenti congelati nei freezer di casa, si perdono le proteine quindi immaginate se andaste a ricongelare e poi scongelare i cibi, ci ritroveremmo con un alimento quasi del tutto privo di valore nutrizionale. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE->>>Mangiare la pasta offre diversi benefici non solo fisici 2. Si abbassa la sicurezza alimentare Dal punto di vista della sicurezza alimentare, è molto pericoloso scongelare e ricongelare i cibi, perchè si sa che gli alimenti hanno una propria carica batterica che non viene abbattuta quando vengono congelati. Anzi, con il congelamento i batteri entrano in uno stato di quiescenza, riprendendo a moltiplicarsi non appena l’alimento verrà scongelato. Immaginate se un alimento scongelato fosse ricongelato, il numero di batteri si moltiplicherebbe in modo esponenziale. L’alimento risulterà altamente pericoloso per la nostra salute. È pur vero che con la cottura i batteri morirebbero, ma è importante ricordare che i batteri in vita rilasciano tossine potenzialmente pericolose che purtroppo resistono alle alte temperature anche dopo la morte dei batteri. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE->>>Caffè, se lo sospendiamo cosa accade al nostro corpo? Quali sono gli alimenti che è preferibile non congelare Gli alimenti congelati sono sempre utili in modo da avere una scorta in casa, soprattutto quando si congelano le verdure che non sono presenti tutto l’anno. Ecco i cibi che possiamo tranquillamente congelare: carne

pesce

legumi Quelli che non sono preferibili congelarli sono: patate: sia crude che cotte. Le patate cotte assumerebbero una consistenza pastosa, mentre quelle fritte perderebbero tutta la croccantezza;

uova:sia crude che sode. L’uovo crudo, infatti, scoppia in quando ghiacciandosi l’uovo liquido si espande rompendo il guscio esterno; l’uovo sodo diventa troppo molle.

verdure a foglia verde: la lattuga;

frutta e verdura molto ricca di acqua: cetrioli, finocchi, melone, anguria, uva. Queste perdono la croccantezza, le vitamine e i minerali;

pasta e riso: la loro consistenza sarebbe alterata;

pomodori crudi

salse e le creme a base di uova: la maionese, i budini, la panna, il latte (che diventa granuloso);

i cibi fritti (che diventano molli)

formaggi freschi e quelli stagionati: la ricotta e altri perchè tendono a sgretolarsi;

yogurt

basilico:perde il suo aroma POTREBBE INTERESSARTI ANCHE->>>Yogurt: le caratteristiche nutrizionali, proprietà benefiche e come sceglierlo E’ preferibile sempre consumare cibi freschi perchè le loro proprietà nutrizionali sono superiori a qualsiasi alimento congelato, ma è pur vero che in molti casi è preferibile congelare.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI