Succo di mandarino e tè verde: per dimagrire prima di Natale

Scopri come arrivare magra al Natale bevendo succo di mandarino e tè verde.

Fonte: Istock photo

Il Natale si avvicina sempre di più e la voglia di farsi trovare in splendida forma inizia a farsi sentire? Niente paura, preparandosi per tempo c’è ancora modo di perdere qualche chilo di troppo e tutto senza dover necessariamente ricorrere a diete drastiche. Basta infatti iniziare a mangiare in modo corretto, fare un po’ di attività fisica ed associare al tutto un rimedio sano, semplice da realizzare e soprattutto in grado di dare evidenti risultati. Si tratta del succo di mandarino associato a del tè verde, un connubio in grado di far perdere peso attraverso il controllo dello stesso che avviene per mezzo del mandarino e la diuresi che viene stimolata dal tè verde che, tra le alte cose, aiuta anche a bruciare i grassi in eccesso e a dare una spinta al metabolismo.

Succo di mandarino con tè verde, la ricetta per arrivare magra al Natale

Fonte: Istock photo

Se uno dei tuoi obiettivi è quello di arrivare magra al Natale, la risposta è nei mandarini. Questi frutti dolci e ricchi di proprietà benefiche, sono infatti in grado di sostenere l’organismo, offrendo un effetto diuretico che può aiutare a sbarazzarsi di qualche chilo di troppo dovuto a ritenzione idrica o ad abusi alimentari degli ultimi tempi. Unire al succo di mandarino il tè verde rende il tutto più efficace, andando a lavorare anche sul metabolismo e sulla capacità dell’organismo di bruciare i grassi in eccesso.

Per realizzare questa bevanda si deve partire dai mandarini biologici che andranno lavati e poi spremuti. Ad essi andrà aggiunto del tè verde concentrato. Basta mescolare e la bevanda è pronta. Perfetta per la colazione, può essere consumata anche come spuntino o dopo cena, dove tra le altre cose avrà anche un effetto rilassante.

Ciò che conta affinché questa bevanda funzioni è inserirla all’interno di un’alimentazione sana e bilanciata che consenta di arrivare alle feste con serenità e senza la così detta fame emotiva che spesso nasce proprio dalle tante privazioni alle quali ci si sottopone in vista delle feste. In realtà per perdere peso basta imparare a mangiare gli alimenti giusti, associare al tutto dell’attività fisica e darsi una mano con infusi e bevande naturali che, mentre aiutano a dimagrire fanno bene anche all’organismo per via delle loro proprietà.

Attenzione! Come sempre, è indispensabile ricordare che ognuno di noi è fatto in modo diverso dagli altri. Per quanto ottima per dimagrire, anche questa bevanda può avere degli effetti collaterali, specie se si è allergici agli agrumi. I mandarini possono inoltre interferire con alcuni farmaci mentre il tè verde può creare problemi in soggetti allergici al nichel e in fase di dieta disintossicante. In caso di patologie, allergie o anche semplici dubbi è quindi preferibile chiedere un parere al proprio medico curante.

