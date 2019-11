Ami prepararti al Natale prima di tutti gli altri? Allora sei una persona destinata alla felicità.

Fonte: iStock photo

Siamo appena entrati nel mese di Novembre e in tanti, anche se faticano ad ammetterlo, sono già proiettati al Natale. Tra l’organizzazione di pranzi, cene ed incontri con parenti ed amici e la lista infinita di regali da fare, lo stress è dietro l’angolo e con esso anche il bisogno di una vacanza dalle… vacanze. Non tutti, però, vivono l’arrivo delle feste di Natale in questo modo. Ci sono infatti persone che già dai primi di Novembre iniziano a pensare a come addobbare l’albero e tra loro c’è persino chi, osando andare contro a convenzioni e pareri contrari, ha già acquistato e addobbato il proprio entrando a tutti gli effetti nel più classico dei mood natalizi. Ebbene, queste persone, per quanto strane possano apparire sono tra le più felici. E a dirlo è proprio la scienza.

Natale: ecco perché chi si prepara con largo anticipo è più felice degli altri

Fonte: iStock Photos

Il periodo del Natale, si sa, ha su ognuno di noi effetti diversi. Se per alcuni è un periodo da dedicare a chi si ama, per altri può essere causa di malumori, malinconia e, addirittura, depressione.

Sebbene siano sempre di più le persone pronte ad accusare le feste per il mood negativo che le circonda, ci sono anche quelle che, ignare di tutto, si godono il periodo di Natale con la stessa felicità dei bambini. Queste persone, secondo la scienza, sono le più felici in quanto vivono attraverso il Natale la possibilità di riaccendere nella propria mente dei pensieri positivi, legati all’infanzia o a giornate di festa delle quale serbano un piacevole ricordo. Mantenere vive le tradizioni del Natale, come addobbare l’albero o scegliere con cura e felicità i doni da fare, è infatti un modo per restare in contatto con il bambino interiore, cosa che rende sempre felici.

Il Natale, in questi casi, evoca quindi ricordi piacevoli dell’infanzia che si associano all’eccitazione provata dinanzi ai doni da scartare, alle cene in famiglia e i giochi fino a tardi con cugini e parenti lontani. Tutte emozioni che, sebbene legate al passato, vengono ancora custodite gelosamente e riportate a galla con fare positivo quando le feste si avvicinano.

Così, addobbare casa e scegliere l’albero riporta a quando la vita era molto più semplice, il calore della famiglia era totale e c’erano persino parenti che con il tempo sono passati oltre o che si sono persi di vista.

Si potrebbe quindi dire che chi ama così tanto il Natale da scegliere di anticiparlo è fondamentalmente una persona con un’infanzia felice alle spalle che cerca in ogni modo di rivivere attraverso gesti che nel tempo hanno assunto un valore sempre più importante. Certo, non per tutti questi ricordi del passato hanno lo stesso effetto ma è sicuro che si vive il Natale con gioia è destinato a vivere la propria vita con maggior felicità.

Fonte: d.repubblica

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ->>>

Luci sull’albero di Natale. Come posizionarle e consigli utili

Natale 2019: come mangiare la frutta secca senza ingrassare

Come vestirsi a Natale? Proposte outfit per le ragazze curvy

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI