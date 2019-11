10 consigli per curare la sindrome dell’intestino irritabile

I suoi sintomi sono abbastanza fastidiosi anche disabilitanti: gonfiore, crampi intestinali, diarrea, costipazione. Ecco alcuni suggerimenti per prevenire o curare questa sindrome.

60 milioni di persone in tutto il mondo soffrono di sindrome dell’intestino irritabile. Chiamata anche colopatia funzionale, questa malattia che altera la qualità della vita, è causata da un’ipersensibilità del colon.

I principali fattori della sindrome dell’intestino irritabile

Molti fattori possono spiegare la sindrome dell’intestino irritabile: una mucosa intestinale sensibile allo stress, l’uso continuato di antibiotici o farmaci antinfiammatori come aspirina o ibuprofene, steroidi, infezioni intestinali ripetitive, diete a basso contenuto di fibre, una dieta ricca di zuccheri, consumo eccessivo di alcol, chirurgia, cesareo, ecc.

Questi fattori possono innescare una risposta immunitaria del corpo causando un’allergia alimentare che peggiorerà il funzionamento del tratto intestinale, con danni che promuoveranno lo sviluppo della sindrome dell’intestino irritabile. In effetti, colpisce non solo l’intestino ma anche l’umore, il livello di energia e può portare a una miriade di altri problemi di salute.

Se crediamo nella medicina classica, la sindrome dell’intestino irritabile è una malattia psicologica. La scienza ha dimostrato che non possiamo curare questa malattia e che tutto accade nella testa. Spesso per curarla vengono prescritti antidepressivi e altri sedativi che possono aggravare i sintomi.

Medicina funzionale: una risposta alla sindrome dell’intestino irritabile

Il più delle volte, le medicine convenzionali non danno risultati sperati. Per trattare la sindrome dell’intestino irritabile, è necessario innanzitutto affrontare le cause alla radice di un transito malfunzionante. Da qui l’importanza di avvicinarsi alla medicina funzionale che si concentra sulle cause sottostanti di disfunzione. Secondo la medicina funzionale, una singola malattia può avere molte cause. Ad esempio, in cinque persone con sindrome dell’intestino irritabile, le cause possono essere molto diverse per ogni persona, quindi si tratta di esaminare la causa principale della malattia di ciascun individuo per trattarla e curarla meglio al fine di guarire.

Allergie alimentari responsabili della sindrome dell’intestino irritabile?

La ricerca scientifica indica che le due principali cause della sindrome dell’intestino irritabile sono: allergie alimentari e proliferazione di batteri nell’intestino tenue. Potrebbero esserci altri motivi: insufficienti enzimi digestivi, presenza di parassiti nell’intestino, carenza di zinco o magnesio, intossicazione causata dalla presenza di metalli pesanti nel corpo. Si tratta di personalizzare ogni trattamento in base all’individuo di chi soffre, esaminando attentamente i sintomi.

Le principali cause della sindrome dell’intestino irritabile

Allergeni e intolleranze alimentari

Uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista medica britannica Gut ha dimostrato che l’eliminazione degli alimenti identificati come allergeni (anticorpi IgG) può migliorare notevolmente i sintomi della sindrome dell’intestino irritabile. In un editoriale pubblicato sull’American Journal of Gastroenterology, si afferma chiaramente che dobbiamo tenere conto dell’influenza delle intolleranze alimentari in questa malattia.

In effetti, questi studi dimostrano chiaramente che questi alimenti possono irritare l’intestino e interrompere il sistema digestivo. Anche se non sono considerati allergeni, queste sensibilità alimentari possono causare molti danni.

Il glutine, ad esempio, è una delle intolleranze alimentari più comuni tra la popolazione. Anche se si esegue il test per celiachia e questa risulta pari a zero, è comunque possibile mostrare una grave reazione a questa proteina. Un altro esempio: latticini che contengono caseina e siero di latte, proteine ​​che possono anche irritare e infiammare l’intestino, come soia, mais, uova, carne …

L’intestino tenue: un organo essenziale per la difesa del sistema immunitario

L’area di assorbimento dell’intestino tenue può raggiungere i 200 m², la superficie di un campo da tennis. L’intestino tenue è un organo che svolge un ruolo importante nel nostro sistema immunitario. Se funziona male, il tuo corpo sarà esposto a batteri e altri microbi che possono avvelenarlo. Conclusione: l’ecosistema microbico dell’intestino (equilibrio dei batteri) deve essere sano affinchè tu sia sano. La microflora dell’intestino è composta da 500 diverse specie di batteri: alcuni sono essenziali per il nostro equilibrio, altri sono più dannosi. E se i batteri “cattivi” prendono il sopravvento su quelli buoni e si spostano in aree dove non dovrebbero andare (come l’intestino tenue, che è normalmente sterile), causeranno la fermentazione del cibo durante il processo digestivo, in particolare cibi dolci e cibi ricchi di amido.

Uno squilibrio nell’ecosistema intestinale può innescare o aggravare la sindrome dell’intestino irritabile

Uno squilibrio della flora intestinale può innescare o aggravare la sindrome dell’intestino irritabile (proliferazione di lieviti). Per riequilibrare l’ecosistema intestinale e invertire il processo, è necessario eliminare tutto ciò che può interrompere e modificare la dieta. È probabilmente il modo più veloce ed efficace per alleviare e curare i sintomi della sindrome dell’intestino irritabile ottenendo risultati efficaci.

Come? Tutto ciò di cui hai bisogno è una dieta anti-infiammatoria, povera di allergeni, carboidrati complessi, zuccheri e alimenti trasformati. Puoi persino eliminare cibi pesanti da digerire come fagioli e cereali. Per seguire la tua evoluzione, puoi tenere un diario per registrare le tue reazioni e impressioni dopo ogni pasto.

10 consigli per curare la sindrome dell’intestino irritabile

La medicina funzionale è probabilmente uno dei rami più efficaci per superare i sintomi di questa disfunzione intestinale. Tuttavia, esistono metodi e suggerimenti semplici per prevenire e alleviare questa malattia per promuovere un buon equilibrio della flora intestinale.

Suggerimento 1: mangiare proteine

Per evitare uno squilibrio del livello di zucchero nel sangue, che si nutrirà dei batteri cattivi nell’intestino, basta mangiare proteine ​​ad ogni pasto, anche a colazione, per evitare di interrompere il livello di zucchero nel sangue. Le proteine ​​animali come pesce, pollo o proteine ​​vegetali come noci, fagioli o tofu sono ideali in questo caso.

Suggerimento n. 2: mangia cibi ricchi di fibre

Verdure, frutta a guscio, frutta, cereali come riso, avena o orzo contengono fibre che formano la base di una dieta sana ed equilibrata.

Suggerimento n. 3: mangia grassi buoni

Dobbiamo concentrarci su alimenti ricchi di grassi sani per la salute. Ad esempio, salmone selvaggio (ricco di acidi grassi omega-3), sardine, aringhe e persino alghe. Scegli prodotti da agricoltura biologica o alimenti biologici. Rimuovere la pasta e altri alimenti trasformati (prodotti da forno), grassi idrogenati (margarina, gelati, prodotti surgelati …). In cucina, usa oli puri come olio di cocco, olio extra vergine di oliva, olio di sesamo, noci, ecc.

Suggerimento 4: mangia frutta e verdura

Ogni giorno, prova a mangiare almeno 8-10 porzioni di frutta e verdura. Ricchi di vitamine, minerali, fibre e antiossidanti, hanno proprietà anti-infiammatorie che ti aiuteranno a combattere la sindrome dell’intestino irritabile.

Suggerimento 5: evita tutti gli alimenti trasformati

Poiché sono pieni di additivi e conservanti, gli alimenti trasformati devono essere banditi dalla tua dieta (anche bibite, succhi e bevande dietetiche), sconvolgono il metabolismo di zucchero e grassi. Le calorie nello zucchero sono responsabili di malattie come il diabete, le malattie cardiovascolari e l’obesità.

Clicca su successivo