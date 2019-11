7 modi scientificamente provati per rassodare il seno dopo aver perso peso

Quando decidiamo di perdere peso, una delle principali paure che può sopraffarci è avere un rilascio del seno, per fortuna abbiamo sette soluzioni provate per non rischiare

In effetti, una silhouette scolpita si accompagnerebbe benissimo a un bellissimo seno. Tuttavia, le donne che iniziano una dieta dimagrante vedono spesso calare il seno contemporaneamente ai chili in più. Ma tranquilla: non devi scegliere tra perdere peso e mantenere il seno sodo. Secondo la rivista femminile Marie Claire, ci sono modi semplici per tonificarlo durante la dieta.

Come rivela David Schafer, un chirurgo plastico specializzato in chirurgia del seno, la forma del seno varia in base alle fluttuazioni di peso. Pertanto, quando una donna prende o perde peso, il seno perde elasticità. Inoltre, il medico afferma che la rapida perdita di peso interrompe la produzione di collagene del tessuto mammario. Da qui il fatto che dopo una dieta restrittiva, il seno può subire un rapido rilassamento cutaneo lasciando smagliature.

Come mantenere il seno sodo dopo la perdita di peso?

Fortunatamente, la perdita di peso non porta sempre a rilassamento e allentamento del torace. Adottando le azioni giuste ogni giorno, ogni donna è in grado di perdere peso mantenendo il seno rotondo e sodo.

Ecco 7 modi per preservare la forma del seno dopo la dieta

1. Fai esercizi con i pesi per rafforzare i pettorali

Per tonificare il seno e sollevarlo, cosa c’è di meglio che esercitarsi nell’allenamento con i pesi che si rivolge a quest’area. Contrariamente alla credenza popolare, il bodybuilding non riduce le dimensioni del torace ma, al contrario, aiuta a mantenersi in forma. Questa parte del corpo è composta dal pettorale maggiore e dal pettorale minore, muscoli che meritano di funzionare correttamente. Puoi optare per una panca orizzontale in palestra o utilizzare i manubri per rafforzare questa area. Se preferisci puoi fare gli esercizi a casa.

2. Pratica un massaggio con oli vegetali

Spesso, quando perdiamo peso, vediamo apparire sul nostro corpo e soprattutto sul nostro petto queste famose smagliature. Queste cicatrici di solito accompagnano un rilassamento del torace a seguito di una dieta. Per combattere queste conseguenze indesiderate, puoi offrire al seno massaggi rassodanti a base di oli vegetali ricchi di antiossidanti come l’olio d’oliva o l’olio di mandorle dolci.

3. Fai la doccia con acqua fredda

La doccia fredda ha molti benefici per tutto il corpo. In effetti, è ideale per svegliarsi poiché stimola la circolazione sanguigna del corpo. Inoltre, sembra che il freddo favorisca la contrazione della pelle che si stringe naturalmente. È quindi un modo eccellente per evitare il rilassamento cutaneo che si manifesta dopo una dieta o con l’età. Allora, cosa stai aspettando per adottare la tendenza della doccia scozzese? Scopri i 7 fantastici benefici della doccia fredda per la salute.

4. Dormire sulla schiena

Alcune persone sono abituate a dormire a pancia in giù schiacciando il seno. Tuttavia, questo modo di dormire favorisce il rilassamento del torace e ne altera la forma iniziale. In effetti, il medico Todd Malan, chirurgo plastico, indica che dormire sullo stomaco o sul lato esercita una pressione sul seno e ne promuove il rilassamento, il modo migliore è quindi dormire sulla schiena.

5. Evitare di esporre il torace al sole

Se vuoi preservare un torace solido, rinuncia all’idea dell’ abbronzatura in topless durante l’estate. Il sole è noto per accelerare l’invecchiamento cutaneo riducendo il collagene nella pelle. Inoltre, il torace è una parte estremamente sensibile del corpo e merita di essere protetto dal sole. Quindi, se sei un fan delle scollature quando le temperature sono in aumento, ricordati di applicare la crema solare sul petto.

6. Scegli un reggiseno della sua taglia

A seconda dei cambiamenti del corpo, devi scegliere un reggiseno adatto a te. Pertanto, se perdi peso e continui a indossare la stessa lingerie, il tuo petto non sarà supportato come dovrebbe. Inoltre, se indossi un reggiseno troppo stretto per evidenziare il tuo petto, potrebbe nuocerti. Ecco una guida alla scelta del reggiseno perfetto.

7. Mantenere una buona postura

Una buona postura aiuta anche a mantenere un bel seno. Si consiglia di non stare con la schiena piegata ma di tenere la schiena dritta sempre. Alcuni sport come lo yoga aiutano a migliorare la postura e rassodare il seno, come suggerisce Carole Marquand, insegnante di yoga.

