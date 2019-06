Indaghiamo il mondo del reggiseno, capo femminile per eccellenza, e scopriamo come destreggiarsi tra le tendenze moda del 2019 e qualche utile consiglio per scegliere la taglia più giusta per noi.

Da quando Mary Phelps Jacob lo inventò nel 1912, il reggiseno è divenuto il capo simbolo della femminilità stessa.

Possono piacerci modelli diversi, tessuti diversi o colori diversi ma nessuna di noi rinuncerebbe mai al suo fido reggiseno. Quel capo intimo ci fa sentire più a nostro agio, più femminili, più in ordine e, poiché proprio non riusciamo a separarcene, sarà bene legare l’acquisto di ogni reggiseno a una selezione oculata e consapevole.

Sapete infatti come scegliere il reggiseno perfetto per voi? Selezionare la misura perfetta già di per sé non è osa facile, se a ciò aggiungiamo poi le tendenze della moda da seguire e le personali necessità d’uso la situazione si complica notevolmente.

CheDonna.it vuole allora oggi aiutarvi nello scoprire quali sono le tendenze di questo 2019 in fatto di reggiseni e, tra queste proposte, selezionare poi quella su misura per voi.

Siete pronte? Si comincia! Che reggiseno sia, quello perfetto naturalmente.

Il reggiseno perfetto: le tendenze 2019 e la guida alla taglia perfetta

Parliamoci chiaro: il reggiseno giusto fa la differenza! Trovare la taglia corretta e il modello per noi più azzeccato può letteralmente cambiare la nostra silhouette, il modo in cui l’abito ci cade addosso e, di conseguenza, il nostro portamento, rendendoci fiere e seducenti.

Orientarci tra le diverse taglie non è però sempre così semplice, anzi, se inseriamo anche le varianti delle coppe, la situazione può trasformarsi in una vera e propria “mission impossible”. Come assicurarsi allora di quale sia la taglia giusta per noi? Ciò che ci occorre è un semplice metro da sarta.

Prendere le misure è infatti un metodo tanto antico quanto infallibile. Si inizia dal giro toracico, la circonferenza del vostro busto subito sotto la linea del seno. La seconda misura è quella vera e propria del seno, la circonferenza che taglia la linea dei capezzoli. La prima misura ci dirà la taglia del reggiseno, la seconda il dettaglio della coppa.

Non c’è naturalmente reggiseno perfetto senza le giuste spalline. Quelle perfette saranno parallele alle coppe e ben aderenti al corpo.

Come capire se si è scelto il giusto reggiseno? Le coppe saranno riempite alla perfezione e comodamente, il capo potrà essere agganciato all’ultimo gancetto e la parte posteriore della fascia sarà allo stesso livello di quella anteriore.

In fatto di modelli, oggi giorno, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Il 2019 ha oramai raggiunto una varietà di proposte tali da accontentare veramente ogni genere di donna, dalla più formosa a quella con il seno più particolare.

Le tendenze più inn dell’anno sono inoltre, sorpresa delle sorprese, all’insegna della comodità. Il must have sembra essere il reggiseno a triangolo, leggero, confortevole, super vestibile e senza ferretti. La sua eleganza permette di sfoggiarlo anche a vista senza scadere mai nella volgarità.

A vista si potrà però anche optare per un reggiseno sportivo, l’attuale sostituto del caro vecchio crop-top. Le icone del fashion internazionale hanno già eletto questa soluzione a “very cool” e se pensiamo alla sua comodità e straordinaria capacità di soddisfare veramente ogni taglia, il successo è presto spiegato. Una soluzione che inoltre si adatta a diverse occasioni: potete declinarla, come natura vorrebbe, in veste super sportiva oppure creare un curioso mix con giacca e tacchi alti, per un risultato veramente fuori dal coro.

Le alternative dunque sembrano proprio non mancare. Tu quale preferirai? Scegli con saggezza e il reggiseno sarà veramente il tuo migliore amico.

