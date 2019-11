Incidente domestico per Piero Angela

Il noto divulgatore scientifico Piero Angela è stato ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma a seguito di un incidente domestico avvenuto tra il 1° e 2 novembre. Per ora nessuna conferma dalla famiglia.

Grande paura per Piero Angela, il celebre conduttore infatti sarebbe stato ricoverato a seguito di un incidente domestico. L’indiscrezione arriva dal sito Fanpage che però non aggiunge particolari. Dopo l’incidente domestico il famoso divulgatore scientifico è stato ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma.

L’incidente sarebbe avvenuto tra il 1° e 2 di novembre, un problema ortopedico che avrebbe potuto aver delle conseguenze peggiori. La notizia di cui si attendono aggiornamenti per ora non è stata confermata né da Piero Angela ne dalla sua famiglia. L’uomo, che ha compiuto 90 anni, era appena tornato sugli schermi in occasione dei 25 anni di ‘SuperQuark’.

