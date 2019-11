Le miglior idee regalo di Natale per i nonni sono anche facili da trovare. Basta un minimo di sforzo e di conoscenza, il loro sorriso sarà la soddisfazione migliore.

Per tutto l’anno ci coccolano, oppure lo fanno con i nostri figli. Ma per una volta possiamo ricordarci noi di loro. Le idee regalo di Natale per i nonni arrivano a rendere speciale anche per loro questa festa anche se non è sempre facile azzeccare quelli giusti.

Se ci si mette d’impegno, il regali giusto per i nonni spunta fuori. Poco importa quale età abbiano, anche loro in quei giorni tornano bambini e hanno bisogno di essere coccolati un po’, vedere soprattutto che qualcuno li pensa

E anche se sono un po’ avanti con l’età, a tutto fanno piacere di questi tempi i doni tecnologici. Quindi perché non puntare ad esempio su una elegante cornice digitale sulla quale caricare le foto di figli e nipotini? Una serie di immagini che cambiano automaticamente e che a loro ricorderanno tutti i momenti più belli. Eventualmente, se non amano la tecnologia, sarà sufficiente un album fotografico classico, nel quale mettere le immagini in cui ci sono anche loro.

Idee regalo di Natale per i nonni, dalla tecnologia alle cose pratiche

Quella della cornice digitale o dell’album è un’idea regalo di Natale che si adatta sia ai nonni che alle nonne. Ma volendo differenziare, appare abbastanza semplice pensare alle idee regalo di Natale per il nonno. Se ha la passione per il buon bere e ama degustare il vino o i liquori, potete pensare ad una confezione da quattro o sei bottiglie. Magari accompagnata dai dai bicchieri giusti per gustarsela in compagnia degli amici. Invece se ha un hobby particolare, come le carte, gli scacchi, le bocce o la pesca cercate qualcosa in questo settore.

E ancora, un cordless oppure un cellulare con i tasti grandi. Sarà la scusa per farvi chiamare oppure chiamarlo in qualsiasi occasione, non importa se è un giorno importante. Poi con sciarpa calda, una cintura, un dopobarba, un portafoglio o un borsello in pelle non potete sbagliarvi.

Per la nonna invece dovete sforzarvi un minimo di più. Puntiamo su una bella pianta per quelle che non hanno paura di farle morire, una coperta elettrica per stare al caldo durante le lunghe serate invernali. Oppure una borsa di quelle dove ci sta tutto, una trousse con prodotti di bellezza. Se poi ama portare i gioielli, un braccialetto di quelli con i charms di simboli legati alla famiglia.

