Fulvio e Federica chi sono? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Fulvio Amoruso e Federica Majorano sono una coppia di novelli sposi nati all’interno del programma Matrimonio a Prima Vista. Lui ha 32 anni viene da Castiglione della Pescaia, paese in provincia di Grosseto, ma le sue origini sono meridionali. Ama gli animali, in particolare i cani, e andare in moto. La sua donna ideale è quella dai sani valori e principi: le classiche “femmine del sud”. Viene definito, all’interno del programma, come un un bambinone estroverso, amante della forma fisica, degli abiti sportivi e come una persona molto sicura di sè.

Lei invece ha 30 anni viene da Arluno, in provincia di Milano, ma anche lei ha origini del Sud Italia. È molto legata alla sua famiglia ed in particolare a sua sorella tuttavia non l’hanno sostenuta nella sua scelta di partecipare al programma. In particolare la madre non sembrava molto convinta della trovata ma alla fine si è lasciata convincere. Federica è una ragazza dal carattere molto forte, è introversa e per difendersi tende ad aggredire. Ha bisogno di una persona accanto a lei che la rassicuri senza però apparire sottomessa.

Nome: Fulvio Amoruso

Età: 32 anni

Data di nascita: 1987

Luogo di nascita: Castiglione della Pescaia (Grosseto)

Professione: addetto di logistica

Nome: Federica Majorano

Età: 30 anni

Data di nascita: 1989

Luogo di nascita: Arluno (Milano)

Professione: /

Fulvio e Federica: vita privata e Matrimonio a prima vista

Fulvio Amoruso e Federica Majorano nella vita sono una coppia sposata. Un matrimonio avvenuto all’oscuro grazie al programma Matrimonio a prima vista, che come fa intendere il nome prevede che le coppie si spostano senza conoscere niente l’uno dell’altra. Al quale seguono 5 settimane di convivenza forzata nelle quali i due dovranno conoscersi, innamorarsi e condividere i propri sogni e le proprie paure. Allo scadere del tempo dovranno scegliere se continuare la vita insieme o chiedere il divorzio.

Ed è stato proprio quello che hanno fatto Fulvio e Federica. Tuttavia i due all’interno del programma hanno avuto un percorso a dir poco disastroso. Lei, infatti, non ha mostrato molto interesse nei confronti di Fulvio che, dal canto suo, ha provato in tutti i modi ad avvicinarsi.

Stando alle anticipazioni poco prima della fine dell’esperimento, la coppia ha avuto un forte litigio che li ha divisi e la decisione finale dei due, come ci si aspettava, è stata il divorzio. Ma a questo evento sarebbe susseguito un’altro colpo di scena: Fulvio e Federica avrebbero deciso di riprovarci!

La coppia si è incontrata lontani dalle telecamere e ha riscoperto molte affinità. La ragazza avrebbe deciso di dargli un’altra possibilità. Per il momento la coppia si sta frequentando come semplici amici: mai dire mai… tutto può succedere!

