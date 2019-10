Festival di Sanremo: Altri due nomi importanti sono stati fatti di recente per affiancare Amadeus nella conduzione.

Come ogni anno, la grande macchina del Festival di Sanremo è già in funzione da un po’ e le informazioni a riguardo si susseguono con un ritmo forsennato che scandisce, giorno dopo giorno, la lunga attesa per la Kermesse canora che come ogni anno si terrà nel mese di Febbraio.

Come molti ormai sapranno, quest’anno a pilotare la conduzione del Festival ci sarà Amadeus, mentre come direttore artistico è stato scelto Cecchetto. Il vero mistero riguarda però coloro che lo affiancheranno e dei quali si sa ancora davvero poco.

Festival di Sanremo 2020: ecco due nuovi presunti conduttori

Negli ultimi tempi si è parlato molto della presenza di Rosario Fiorello e di Jovanotti che sembrerebbe siano ormai quasi certi: Fiorello per aprire il Festival e Jovanotti per seguirlo subito dopo.

Quello su cui ancora si discute molto sono i nomi degli altri personaggi che accompagneranno Amadeus nella conduzione del programma e sui quali c’è ancora un grande mistero.

Solo negli ultimi giorni sono emersi dei nuovi nomi che a detta di Blogo potrebbero essere quasi certi.

Si tratta di Antonella Clerici e Roberto Benigni che potrebbero prendere parte ognuno dei due in puntate diverse, scambiandosi il timone per dare maggior vitalità alla conduzione del programma.

Al momento non c’è ancora nulla di certo ma sono in tanti a dare per buoni questi nomi. Si immagina, però, che se la Clerici potrebbe prendere parte al Festival intorno alla metà, per Roberto Benigni sia molto più probabile la serata finale.

Anche sui cantanti in gara c’è ancora un grande mistero. Sono però state rilasciate le date in cui sapremo i loro nomi. Per i big si parla del 6 Gennaio mentre per i giovani si avrà modo di conoscerne i nomi anche prima, ovvero il 18 Dicembre.

Sebbene al Festival di Sanremo manchino ancora più di tre mesi, il tempo sembra correre velocemente e da qui in avanti le informazioni che lo riguardano saranno sempre di più e, ovviamente, sempre più sicure, ivi compresi i nomi dei conduttori che si alterneranno per affiancare Amadeus.

