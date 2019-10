Pranzo di Natale 2019: il menu completo senza glutine -VIDEO

Il pranzo di Natale, un evento ricco di gioia a di buona cucina. Un menu completo dall’antipasto al contorno senza glutine, per venire incontro alle esigenze alimentari di chi è celiaco o soffre di intolleranza al glutine.

Il glutine, la parte proteica del frumento, a cui molte persone sono intolleranti e verso il quale molte persone vivono una vera e propria patologia che condiziona loro la vita, soprattutto quella a tavola. Se avete amici o parenti che non possono mangiare questa sostanza ma volete offrire loro un menu completo per il pranzo di Natale, seguite tutte le ricette che vi proponiamo e conquisterete il loro palato al primo assaggio. Ecco alcuni consigli sulla dieta senza glutine.

Importantissimo ricordare che sarà bene dedicare un tempo esclusivo alla preparazione dei cibi senza glutine, in un luogo non contaminato da sostanze che lo contengano e utilizzando utensili in acciaio preventivamente ben lavati per evitare di contaminare il cibo in preparazione. Ma scopriamo tutte le ricette senza glutine che abbiamo selezionato per voi.

(Se si è affetti da celiachia chiedere sempre il consiglio medico prima di consumare le ricette proposte)

Pranzo di Natale 2019: gli antipasti senza glutine

La prima portata da servire in tavola in un’occasione di festa come il Natale sono senza dubbio gli antipasti, preludio al pranzo e un modo gustoso di dare il via ad una giornata speciale da vivere in famiglia.

Scopri le ricette dei primi piatti senza glutine per il pranzo di Natale, clicca alla pagina successiva!