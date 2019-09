Chiara Ferragni potrebbe essere la prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo 2020, nelle ultime ore si sta diffondendo il gossip ormai sempre più insistente. Tutto in un video

Chiara Ferragni è una donna di molto successo e di grande influenza sia in Italia che all’Esterno. Lei sta realizzando molti successi a livello professione, ne è un esempio il docufilm uscito poco fa, ma la sua scalata verso il successo non è terminata.

Infatti si sta diffondendo il gossip che vedrebbe la Rai in trattative con Chiara Ferragni. I vertici della rete starebbero valutando l’ipotesi di prendere la fashion blogger come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2020. Non ci resta che attendere maggiori news per saperne più al riguardo.

