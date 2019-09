Dieta per dimagrire le gambe: scopri il menù drenante e anticellulite per perdere peso

Si sa la maggior parte di noi donne vogliamo avere un corpo da urlo ovvero la pancia piatta, le gambe snelle e niente maniglie dell’amore. E per questa ragione oggi abbiamo deciso di proporvi questa dieta per eliminare il grasso in eccesso presente sulle gambe. Ovviamente il modo migliore è combinare una corretta alimentazione ad una costante attività fisica.

Quindi per snellire e le gambe vi consigliamo di seguire questa dieta, il menu che indica come e quali cibi assumere giorno per giorno. Prima di seguire la dieta o fare qualsiasi cosa ricordiamo, e consigliamo, di consultare il proprio medico curante per evitare di mettere a rischio la vostra salute.

Dieta per dimagrire le gambe: il menù

La dimagrante drenante e anticellulite è molto ricercata dalle donne poiché molto utile ed efficace. Il menù giornaliero è stata preso dal sito quotidianodiragusa.com

A colazione potete scegliere tra un bicchiere di latte di soia con caffè o orzo, 30 gr. di pane sciapo con 2 cucchiaini di marmellata light oppure un yogurt bianco, tre gallette di riso o 200 gr. di frutta a pezzetti e un caffè o se preferite un tè. Va benissimo anche una spremuta di arancia, un tè al limone con 4 fette integrali ai cereali o un frullato con 150 gr. di frutta e 200 ml. di latte scremato e un caffè.

Per pranzo potete magiare una porzione di penne integrali con punte di asparagi e grana, insalata di finocchi e carote crudi alla julienne in alternativa potete consumare una porzione di spaghetti integrali al sugo, insalata di fagioli lessi e cipolle rosse. Se non siete amanti della pasta potete optare per 70 gr. di riso integrale con zucchine e grana e asparagi al vapore.

Sempre si potete scegliere anche una pietanza più leggera come un insalata fredda di cereali con pomodorini e origano, spinaci saltati in padella oppure 70 gr. fusilli integrali con vongole e insalata di lattuga o 70 gr. conchiglie integrali ai carciofi, broccoletti o finocchi gratinati con fiocchi di latte e infine una insalata di farro e verdure a piacere e una macedonia.

Per quanto riguarda la cena le opzioni sono: 200 gr. polpo accompagnata con 200 gr. di patate con prezzemolo, insalata mista o 180 gr. tacchino alla griglia con verdure miste alla griglia. Oppure 180 gr. merluzzo, spinaci con limone e pepe, grana o ancora 180 gr. petto di pollo alla griglia con aceto balsamico e germogli di soia saltati con qualche goccia di salsa di soia.

