Amadeus conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020: l’esliarante reazione del presentatore in un video pubblicato su Instagram.

Amadeus è ufficialmente il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2020. Dopo l’annuncio ufficiale della Rai che ha deciso di puntare su un vero conoscitore della musica dopo il successo ottenuto con Claudio Baglioni, sono arrivate anche le prime dichiarazioni di Amadeus che, in un video pubblicato su Instagram, si è lasciato andare ad un’esilarante reazione.

Amadeus conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020: la reazione in un video pubblicato su Instagram conquista tutti

Ad annunciare la presenza di Amadeus sul palco della settantesima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all’8 febbraio, è stata una nota ufficiale della Rai:

“Un Festival di Sanremo all’insegna della coralità e della celebrazione, un Festival con sorprese, un Festival nel segno della storia della Rai che vedrà impegnata l’intera l’Azienda. Sarà questo Sanremo 70, un ambizioso evento multipiattaforma ideato e costruito dalla Rai che culminerà con le 5 serate al Teatro Ariston e che partirà da un’edizione di Sanremo Giovani che avrà un’apertura ancora maggiore alle nuove tendenze grazie anche alle sollecitazioni emerse dalla filiera musicale nel tavolo di lavoro tenutosi martedì scorso in Rai, e proseguirà con una serie di altri appuntamenti durante il 2020. Padrone di casa di Sanremo 70 sarà Amadeus, volto Rai, esperto di musica, storico dj, che sarà anche Direttore Artistico dell’edizione”.

La Rai, inoltre, fa sapere che con Amadeus ci saranno altri personaggi: “Assieme a lui, nel corso delle 5 serate, volti che hanno costruito la storia del Festival, per un racconto che si intreccerà con quello di compagni di viaggio di Amadeus, sorprese e un DopoFestival che sarà costruito all’insegna dell’innovazione”.

Tra questi spicca Fiorello: “Che dire? Felicissimo per Amadeus, un po’ meno per me! Ansia doppia @RaiPlay e @SanremoRai! Non ce la posso fare… Aiuto… solo per Ama… #sanremo2020″, ha cinguettato su Twitter Rosario.

“Ho avuto oggi la notizia che uno aspetta da una vita quando fa il presentatore: il sogno, da quando si è ragazzi, è quello di poter condurre da grandi il Festival di Sanremo”, sono state e prime dichiarazioni di Amadeus che, poi, in un video pubbicato su Instagram, ha aggiunto – “anche uno che beve poco come me, questa sera deve brindare con un po’ di buon vino rosso visto che, notizia importante, prossimo conduttore e direttore artistico della settantesima edizione di Sanremo e quindi brindo insieme a tutti voi e con la mia famiglia“.



