8 esercizi per donne over 40 anni per sembrare più giovani

Per scolpire il tuo corpo, sbarazzarti della pelle flaccida che si deposita con l’età, abbiamo selezionato per te 8 esercizi perfettamente adattati alle donne dai 40 anni

Con l’età, le donne tendono a crescere più facilmente. In effetti, soprattutto dopo la menopausa, il corpo immagazzina più grasso. Solo con una regolare attività fisica, è del tutto possibile limitare l’accumulo di tessuto adiposo e mantenere una silhouette armoniosa.

Ecco 8 esercizi sportivi adatti a donne di qualsiasi età che vorrebbero mantenere la linea

1. Lo squat

Gli squat sono i migliori esercizi per avere glutei muscolosi, compatti e carnosi, gli squat devono essere eseguiti correttamente per evitare il mal di schiena.

– In piedi con le gambe divaricate alla larghezza delle spalle, le braccia aperte e la schiena dritta

– Inspira e scendi come se stessi per sederti su una sedia, spingendo i glutei indietro fino a quando le cosce sono parallele al pavimento, senza alzare i talloni

– Mantenere questa posizione per 10 secondi, quindi espirare prima di alzarsi

– Esegui 3 serie da 10 squat, 2 volte a settimana, per osservare risultati soddisfacenti.

2. Allungamento della parte inferiore del corpo

Con l’età, i muscoli nella parte posteriore delle cosce, possono diventare rigidi e non riuscire a eseguire determinati movimenti. Grazie a questo esercizio, questi muscoli ritrovano la loro flessibilità:

– Trova un tavolo all’altezza dei tuoi fianchi

– Metti il ​​piede destro sul tavolo mantenendo dritta la gamba sinistra

– Piegare gradualmente il ginocchio destro

– Mantieni questa posizione per 10 secondi tirando il ginocchio destro fino a sentire l’allungamento

– Ripetere la stessa operazione con il piede sinistro

– Questo esercizio deve essere eseguito 10 volte per ciascun piede

3. Il ponte gluteo

Per manteneretonici i muscoli dei glutei, puoi optare per il ponte:

– Sdraiati su un tappeto con le punte dei piedi incollate al pavimento

– Piega le ginocchia a 90 gradi

– Spingi i fianchi verso l’alto contraendo i muscoli addominali per sollevare i glutei

– Mantenere questa posizione per 5 secondi

– Rilasciare gradualmente e riportare i glutei a terra

– Crea 3 serie da 10 ripetizioni

4. Curl per bicipiti con elastico

Dopo 40 anni, è comune avere grasso sotto le braccia. Questo esercizio con elastico mira a rassodare questa zona del corpo.

– Stare con le gambe leggermente divaricate e posizionare l’elastico sotto il piede sinistro, afferrando entrambe le estremità del cinturino con le mani

– Piega le braccia per riportarle alle spalle, i palmi delle mani rivolti verso di te

– Riportare le braccia nella posizione iniziale

– Ripetere questa operazione 10 volte, quindi cambiare il piede per posizionare l’elastico

5. La corda per saltare

La corda per saltare è un esercizio che rafforza il cuore, tonifica i muscoli di tutto il corpo e brucia un massimo di calorie. Per fare la corda per saltare, alzati e contratta leggermente i muscoli addominali. Salta in punta di piedi per non farti del male. Puoi optare per il salto con i piedi uniti o per la versione da jogging. Tuttavia, è consigliabile alternare i due per una maggiore efficienza.

6. Guaina

Dopo la menopausa, molte persone soffrono di grasso addominale. Questo esercizio è particolarmente adatto per coloro che vogliono rafforzare i loro addominali per eliminare il grasso superfluo. Per fare questo, sdraiati semplicemente con il supporto sugli avambracci e in punta di piedi. Quindi contrai gli addominali e mantieni questa posizione il più a lungo possibile. Rilasciare e riposare per un minuto, quindi ripetere l’operazione.

7. Equilibrio su una gamba sola

Invecchiando, molte persone notano una perdita di equilibrio. Pertanto, è necessario esercitarsi regolarmente per mantenerlo. Cerca di riposare su una gamba e solleva l’altra mettendo le mani sui fianchi. Cambia gamba e ripeti la procedura.

8. Yoga

Lo yoga è un esercizio benefico per il corpo ma anche per lo spirito. Concentrandosi sul respiro, le posture dello yoga consentono di ottenere flessibilità e bodybuilding. Inoltre, lo yoga aiuta a evacuare lo stress e migliorare il proprio benessere nella vita quotidiana. Ci si può sbizzarrire guardando i molti video disponibili sul web per farsi un’idea di cos’è lo yoga e come si pratica. Si consiglia di praticare yoga 3 volte a settimana per percepire tutti i benefici.

