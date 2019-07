D’estate allenarsi sembra più difficile? E allora perché non farlo in casa? Ecco come tenersi in forma con degli ottimi e semplici esercizi per le braccia..

Il caldo è arrivato, e con lui anche la stanchezza e la perdita di energie. Spesso infatti sembra difficile mantenere i ritmi tenuti durante il resto dell’anno: cresce la voglia di restare in casa e non esporsi al sole, e questo può andare a condizionare anche le nostre sessioni di fitness.

Eppure, anche stare in casa può concederci delle opportunità da cogliere per esercitarci comunque e rimanere in forma, anche d’estate. Proprio nell’ottica di voler ottenere un corpo tonico da mostrare durante le vacanze, ci vengono in aiuto dei facilissimi esercizi per le braccia che possono essere fatti da tutti.

Senza muoversi e restando in casa infatti, possiamo già fare molto per le nostre braccia: prima di tutto sarà fondamentale idratarsi, così da far rimanere sempre tonica la pelle ed evitare che il grasso si addensi fino a creare zone flaccide.

Esercizi per le braccia: ecco quelli da fare in casa, facili per tutti

Per allenare le braccia in casa sarà sufficiente disporre di piccoli pesi o di bottigliette d’acqua: per i bicipiti e i tricipiti si possono svolgere 15 ripetizioni per ogni serie e svolgere fino a 3 serie in cui alzare i pesi di cui disponiamo. Fondamentale sarà però fare una pausa di 30 secondi tra una serie e l’altra.

Passando ai metodi di allenamento più quotati ma più specifici troviamo sicuramente:

French press

Dip

Curl

Rotazione delle spalle

Chest press

Alzate laterali delle spalle

“Esercizio del pugile”

Military press

Stretching per i muscoli delle braccia

“Esercizio del tosaerba”

